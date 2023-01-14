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Венгрия не будет пропускать технику НАТО для Украины. Чиновник объяснил, почему

rus.tvnet.lv
Венгрия не будет пропускать технику НАТО для Украины. Чиновник объяснил, почему
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Граница Венгрии. Иллюстративное фото
Граница Венгрии. Иллюстративное фото Фото: BalkansCat/Shutterstock

Венгрия не собирается разрешать другим странам НАТО поставлять танки Leopard 2 в Украину через свою территорию, потому что не хочет подвергать опасности этнических венгров, проживающих в Закарпатской области Украины, заявил в пятницу, 13 января, на пресс-конференции глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Глава канцелярии заявил, что Венгрия имеет "особое геополитическое положение" и возможность отстаивать национальные интересы. Он сказал, что Будапешт может поставлять оружие Украине только через Закарпатье, где до сих пор проживает более 100 тысяч венгров.

Глава канцелярии подчеркнул, что цель правительства - как можно дольше защитить Закарпатье от войны",

- пишет венгерская газета Hirado, на сайте которой размещена видеозапись пресс-конференции.

Гуйяш также отметил, что правительство каждого члена НАТО самостоятельно решает, в какой степени оно хочет поддерживать Украину. Однако, если член НАТО вмешается в войну, это может привести к началу Третьей мировой войны, сказал он.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в пятницу, что пять стран, включая Польшу и Финляндию, готовы передать Украине танки Leopard 2, если Германия, страна-производитель этих танков, согласится.

Правительство Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном не раз выступало против антироссийских санкций и отказывалось оказывать воюющей с российской агрессией Украине военную помощь.

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