Венгрия не будет пропускать технику НАТО для Украины. Чиновник объяснил, почему

Глава канцелярии заявил, что Венгрия имеет "особое геополитическое положение" и возможность отстаивать национальные интересы. Он сказал, что Будапешт может поставлять оружие Украине только через Закарпатье, где до сих пор проживает более 100 тысяч венгров.

Глава канцелярии подчеркнул, что цель правительства - как можно дольше защитить Закарпатье от войны",

- пишет венгерская газета Hirado, на сайте которой размещена видеозапись пресс-конференции.

Гуйяш также отметил, что правительство каждого члена НАТО самостоятельно решает, в какой степени оно хочет поддерживать Украину. Однако, если член НАТО вмешается в войну, это может привести к началу Третьей мировой войны, сказал он.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в пятницу, что пять стран, включая Польшу и Финляндию, готовы передать Украине танки Leopard 2, если Германия, страна-производитель этих танков, согласится.

Правительство Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном не раз выступало против антироссийских санкций и отказывалось оказывать воюющей с российской агрессией Украине военную помощь.