Умерла Инна Чурикова

Актрисе было 79 лет. Прощание с ней состоится в театре "Ленком" во вторник, 17 января.

За свою карьеру Чурикова сыграла в кино более 65 ролей, в том числе у своего супруга Глеба Панфилова и бывшего режиссера "Ленкома" Марка Захарова.

Она известна ролями в фильмах "Я шагаю по Москве", "Морозко", "Начало", "Неуловимые мстители", "Тот самый Мюнхгаузен", "Военно-полевой роман", "Курьер", "Ширли-мырли", "Утомленные солнцем 2: Цитадель", "Страна ОЗ", "Самый лучший день" и другим.

Видео: Инна Чурикова в фильме "Начало"