Практически повсеместный рост цен заставил людей все больше думать об экономии. Однако иногда попытки сэкономить могут стать опасными для жизни. Например, при топке печи к трагическим последствиям может привести несвоевременно раннее закрытие задвижки. Об этом пишет Rus.Postimees.
Эксперты: при печном отоплении эта привычка может стоить вам жизни
Насколько именно это может быть опасно, ведь наши бабушки и дедушки, живущие в сельской местности, всегда так делали, исследовала компания, предлагающая решения по безопасности G4S.
Понятно, что люди ищут способы сэкономить и на дровах, ведь в прошлом году цены на них взлетели до небес. Например, в сентябре цена плотного метра дров достигала в среднем 77,8 евро. По сравнению с предыдущим годом, рост цен составил почти 210 процентов, согласно ежеквартальному отчету о ценах на древесину Центра частного лесного хозяйства.
"Задвижку ни в коем случае нельзя закрывать, когда в печи или под плитой еще есть несгоревшие дрова, потому что тогда в помещение попадет угарный газ".
Рост цен на дрова может сподвигнуть многих вспомнить старую "мудрость" о том, что в целях экономии затвор камина можно закрыть раньше. Однако, по мнению экспертов, это совершенно неправильно. Во-первых, этот метод портит сам очаг и дымоход, а во-вторых, он опасен для жизни.
Леа Урбаник из Валгаского спасательного объединения заявила, что такой лайфхак является прямым самоубийством.
"Задвижку ни в коем случае нельзя закрывать, когда в печи или под плитой еще есть несгоревшие дрова, потому что тогда в помещение попадет угарный газ. Это показывает и обязательный датчик углекислого газа, который сразу начинает сигналить", - говорит она.
Недопустимый способ сэкономить
Судя по опыту сааремааского трубочиста Мадиса Мяэ, пожилые люди склонны закрывать заслонку слишком рано, чтобы сэкономить деньги. "Это образ мышления, который чаще встречается у пожилых людей", - отмечает он.
Айвар Кукк, главный инспектор Пыхьяского спасательного центра Спасательного департамента, также отмечает, что подобные исторические традиции чаще всего встречаются у пожилых людей: им с мала велено раньше закрывать заслонку, потому что тогда помещение дольше остается теплым, угли еще горячие, и все хорошо, но на самом деле это, конечно, неправильно.
В то же время, по словам Кукка, люди признают, что этот вид экономии часто сопровождается головными болями и другими проблемами со здоровьем, но связи между ними люди не замечают.
"Эта проблема на самом деле существует уже давно и, вероятно, будет существовать еще какое-то время. Но мы все еще пытаемся распространять информацию о том, что этот вид экономии опасен для жизни", - добавил он.
"У нас были случаи, когда, благодаря установке детектора угарного газа, люди обнаруживали, что в их жилых помещениях длительное время присутствует угарный газ. Люди жаловались после установки датчика, что датчик все время пищит. В таких случаях причина не в неисправном датчике, а в угарном газе в жилом помещении. В этом случае стоит пересмотреть печи или способы обогрева, но, к сожалению, невероятно большое количество людей вместо этого отказываются от датчика и подвергают риску свое здоровье. Хотя человек может не сразу почувствовать себя плохо в случае низкой концентрации CO, в долгосрочной перспективе это все равно вредно для здоровья", - пояснил Тармо Пярьяла, директор отдела стандартных решений G4S.
Так можно "убить" печь
Слишком раннее закрытие заслонки, даже наполовину, в свою очередь, создаст половинное сопротивление, что испортит тягу. "В случае слабой тяги температура горения остается низкой, что создает влажность в дымоходе, которая, в свою очередь, создает горючую смолу", - объясняет Кукк.
В результате слабого горения, которое, по мнению Кукка, является просто недостатком кислорода в очаге, также образуется опасный угарный газ: "Если мы закроем заслонку слишком рано, газ не сможет выйти из очага. Он начнет там скапливаться и вытеснять необходимый для горения кислород". В результате слабого горения невидимая и не имеющая запаха окись углерода также начинает выходить через дверцу очага или другие негерметичные места.
Запомните простые истины
Трубочист Мяэ напоминает всем, что, разводя огонь в печи, необходимо открыть задвижку.
При разогреве печи задвижку можно закрыть только тогда, когда на тлеющих углях больше не будет голубого пламени. "Заслонка должна быть закрыта примерно через 30 минут", - учит Мяэ.
"Заслонка должна оставаться открытой до последнего момента. На самом деле, нет необходимости закрывать ее полностью", - добавляет главный инспектор Кукк.
Негерметичный дымоход может стать причиной пожара
Как указывалось выше, слабое горение создает в дымоходе и печи смолу, которая чрезвычайно легко воспламеняется.
"Сажа и смола оседают в дымоходе, и, если взять настоящую печь, то эта смола там очень хорошо горит, и температура может подняться аж до 1400 градусов. Однако обычно она температура составляет около 180-200 градусов", - объясняет Кукк.
По словам Кукка, каждый пятый пожар начинается с печи. "Основная проблема обычно заключается в том, что горючий материал находится слишком близко к нагревательному устройству. Это деревянные конструкции или такой же нагревательный материал, например, на печи", - сказал Кукк.
Датчик угарного газа обязателен
Есть очень безопасный и доступный способ сохранить свою жизнь и здоровье.
"Датчик угарного газа - это обязательный на сегодняшний день элемент в зданиях с системами печного отопления. Это ответственность каждого, и я настаиваю на этом, чтобы это не было забыто, потому что это может спасти множество жизней", - подчеркивает Кукк.
Сегодня этот датчик может быть еще и умным, т.е. способным круглосуточно передавать сигнал спасателям, которые в случае необходимости могут быстро прибыть на помощь.
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