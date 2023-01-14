Эксперты: при печном отоплении эта привычка может стоить вам жизни

"Задвижку ни в коем случае нельзя закрывать, когда в печи или под плитой еще есть несгоревшие дрова, потому что тогда в помещение попадет угарный газ. Это показывает и обязательный датчик углекислого газа, который сразу начинает сигналить", - говорит она.

Недопустимый способ сэкономить

Судя по опыту сааремааского трубочиста Мадиса Мяэ, пожилые люди склонны закрывать заслонку слишком рано, чтобы сэкономить деньги. "Это образ мышления, который чаще встречается у пожилых людей", - отмечает он.

Айвар Кукк, главный инспектор Пыхьяского спасательного центра Спасательного департамента, также отмечает, что подобные исторические традиции чаще всего встречаются у пожилых людей: им с мала велено раньше закрывать заслонку, потому что тогда помещение дольше остается теплым, угли еще горячие, и все хорошо, но на самом деле это, конечно, неправильно.

В то же время, по словам Кукка, люди признают, что этот вид экономии часто сопровождается головными болями и другими проблемами со здоровьем, но связи между ними люди не замечают.

"Эта проблема на самом деле существует уже давно и, вероятно, будет существовать еще какое-то время. Но мы все еще пытаемся распространять информацию о том, что этот вид экономии опасен для жизни", - добавил он.