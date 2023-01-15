Польша и Литва хотят подвергнуть санкциям ядерный сектор РФ

Польша и Литва призвали Европейский Союз в рамках нового, уже десятого, пакета санкций против РФввести ограничения против российского ядерного сектора, сообщило в пятницу, 13 января, агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных дипломатов обеих стран. По их словам, этот пакет штрафных мер должен быть готов к 24 февраля - годовщине вооруженного вторжения России в Украину.

Как отмечает Reuters, Украина уже призывала Евросоюз подвергнуть санкциям компанию "Росатом", но эта инициатива до сих пор блокировалась, в частности Венгрией. Польша и Литва также предложили запретить больше "российских пропагандистских СМИ" и исключить больше российских банков из международной платежной системы SWIFT.

Санкции против Беларуси

Варшава и Вильнюс также выступают за введение ограничений против Беларуси, с помощью которой, по словам собеседников агентства, России удается обходить некоторые европейские санкции. Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила, что ЕС введет новые санкции против Беларуси за помощь России в войне против Украины.

Европейские дипломаты сообщили, что Евросоюз вновь попытается положить конец торговле алмазами между Бельгией и Россией и расширить запреты на торговлю товарами, которые могут быть использованы в военных целях.