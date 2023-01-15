Температура воздуха в Латвии на следующей неделе немного понизится, а самая холодная погода ожидается в выходные, прогнозируют синоптики.
Соскучились по морозу? Прогноз синоптиков на новую неделю
В понедельник, 16 января, будет преобладать переменная облачность, дождь возможен лишь местами. Ночью и утром южный, юго-западный ветер усилится до 18-23 метров в секунду, температура воздуха составит 0...+5 градусов.
В течение недели по всей стране временами ожидается дождь и снег, местами образуется снежный покров. Температура воздуха составит от -3 до +4 градусов.
К выходным синоптики прогнозируют повышение атмосферного давления, что снизит вероятность осадков, а по мере прояснения неба температура воздуха в темное время суток местами может опуститься ниже -5 градусов.
Согласно текущим прогнозам Global Forecast System, в последнюю неделю января в Латвии будет преобладать антициклон с устойчивым морозом без осадков.
Во второй половине следующей недели ожидается повышение уровня воды в Даугаве
Дождь и таяние снега в бассейне Даугавы вызовут повышение уровня воды в реке во второй половине следующей недели, свидетельствуют новейшие прогнозы синоптиков.
Если к этому времени ледяной затор на Плявиньском водохранилище и возле Екабпилса не сдвинется, ситуация в пострадавших от наводнения районах может вновь ухудшиться. Если скопления льда пройдут вниз по реке и уровень воды в Екабпилсе значительно снизится, ожидаемый приток воды может не оказать большого влияния на ситуацию.
Согласно прогнозам Global Forecast System, в бассейне Даугавы в Латгале, Беларуси и России к середине следующей недели выпадет 20-50 миллиметров осадков, причем наибольшее количество осадков прогнозируется в Белоруссии. Будет идти дождь и снег, при этом снег будет таять, так как в верховьях Даугавы в середине недели ожидается потепление до +5 градусов.
В связи с этим во второй половине следующей недели ожидается повышение уровня воды в Даугаве, а падать он, скорее всего, начнет к концу месяца.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, уровень воды в Даугаве от белорусской границы до Ливаны за последнюю неделю упал на 1-1,8 метра, возле Екабпилса повысился на 4 метра, у железнодорожного моста в Зельки с 9 января снизился почти на 2 метра, а в Плявиняс существенно не изменился.
Уровень воды в Даугаве возле Екабпилса повысился из-за ледяного затора, который частично перекрыл поток воды. Уровень воды в Екабпилсе и в дальнейшем будет обусловлен в основном затором, а не притоком воды в верхнем течении реки.
Из-за оттепели и осадков в ближайшие дни ожидается повышение уровня воды в большинстве латвийских рек.
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