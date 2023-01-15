Умер исполнитель главной роли в фильме "Мимино" Вахтанг Кикабидзе

Вахтанг Кикабидзе сыграл в кино и сериала более 30 ролей, а с 1967 года он был участником ансамбля "Орэра". Широкую известность артист получил после выхода лирической комедии "Мимино" в 1977 году, где он сыграл летчика Валико Мизандари. За роль в комедии Георгия Данелии актер был награжден Госпремией СССР.

Запомнился Кикабидзе и другими совместными работами с Данелией - фильмами "Не горюй!", "Совсем пропащий" и "Фортуна".

У Кикабидзе было 16 наград, среди которых также звание Заслуженного артиста Украины. После вторжения России в Грузию в 2008 году Вахтанг Кикабидзе больше не выступал в РФ.

За день до этого скончалась советская и российская актриса Инна Чурикова.