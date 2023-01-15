Из-за наводнения в Екабпилсе на несколько дней могут быть закрыты школы, сказал агентству LЕТА руководитель Екабпилсского краевого самоуправления Райвис Рагайнис.
Фото ⟩ В Екабпилсе на несколько дней могут быть закрыты школы
В Екабпилсе на несколько дней могут быть закрыты школы
Решение об учебном процессе в ближайшие дни будет принято позже, но, по прогнозам Рагайниса, скорее всего, школы будут закрыты на некоторое время.
Как отметил мэр, многие жители подверженных риску затопления районов Екабпилса эвакуировались, и дети, скорее всего, не взяли с собой учебники, когда покидали дома.
Как сообщалось, хотя уровень воды в Даугаве возле Екабпилса немного снизился, ситуация в городе остается серьезной. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, уровень воды в Даугаве возле Екабпилса за ночь снизился на 24 см, но все еще превышает критическую отметку в 8,4 метра.
Галерея: Наводнение в Екабпилсе. 15 января
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