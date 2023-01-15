Фото ⟩ В Екабпилсе на несколько дней могут быть закрыты школы

Решение об учебном процессе в ближайшие дни будет принято позже, но, по прогнозам Рагайниса, скорее всего, школы будут закрыты на некоторое время.

Как отметил мэр, многие жители подверженных риску затопления районов Екабпилса эвакуировались, и дети, скорее всего, не взяли с собой учебники, когда покидали дома.

Как сообщалось, хотя уровень воды в Даугаве возле Екабпилса немного снизился, ситуация в городе остается серьезной. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, уровень воды в Даугаве возле Екабпилса за ночь снизился на 24 см, но все еще превышает критическую отметку в 8,4 метра.

Галерея: Наводнение в Екабпилсе. 15 января