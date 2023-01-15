В субботу, 14 января, рыбак в Тукумском крае прорвался под лед и погиб, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Под Тукумсом рыбак провалился под лед и погиб
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что на льду лежат вещи рыбака, но самого его видно не было.
С помощью спасательного щита пожарные обыскали место возможного пролома льда, нашли там человека и вытащили его на берег, после чего медики службы скорой медицинской помощи констатировали его смерть.
В Гулбенском районе в субботу спасатели вынесли из пруда на берег мертвого человека, который был передан сотрудникам Государственной полиции.
Еще в нескольких случаях люди выбирались из-под льда своими силами. В Вилянской волости Резекненского края под лед провалилась собака, а в Добельском крае провалившийся под лед человек выбрался на берег до приезда VUGD.
VUGD напоминает, что находиться на льду очень опасно. Как подчеркивают в службе, визуально не всегда возможно правильно оценить толщину льда, так как частая смена погодных условий, чередование мороза и оттепели, снижает его прочность.
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