Под Тукумсом рыбак провалился под лед и погиб

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что на льду лежат вещи рыбака, но самого его видно не было.

С помощью спасательного щита пожарные обыскали место возможного пролома льда, нашли там человека и вытащили его на берег, после чего медики службы скорой медицинской помощи констатировали его смерть.

В Гулбенском районе в субботу спасатели вынесли из пруда на берег мертвого человека, который был передан сотрудникам Государственной полиции.

Еще в нескольких случаях люди выбирались из-под льда своими силами. В Вилянской волости Резекненского края под лед провалилась собака, а в Добельском крае провалившийся под лед человек выбрался на берег до приезда VUGD.

VUGD напоминает, что находиться на льду очень опасно. Как подчеркивают в службе, визуально не всегда возможно правильно оценить толщину льда, так как частая смена погодных условий, чередование мороза и оттепели, снижает его прочность.