Немецкий производитель вооружений Rheinmetall может поставить танки Украине танки Leopard 2 не ранее 2024 года, сообщил немецкой газете Bild генеральный директор предприятия Армин Папергер.
Производитель оружия: танки Leopard не будут готовы к отправке в Украину еще год
Производитель оружия: танки Leopard не будут готовы к отправке в Украину еще год
По словам Папергера, ремонт танков Leopard, находящихся на хранении в Германии для военных целей, обойдется в несколько сотен миллионов евро, и Rheinmetall даже не сможет начать восстановительные работы, пока правительство Германии не решит отправить их в Украину.
По его словам, танки должны быть полностью разобраны и перестроены, чтобы быть пригодными для войны в Украине. Это займет почти год.
Даже если бы решение об отправке танков было принято завтра, их поставка была бы возможна не раньше начала следующего года.
Украина запросила у Германии танки Leopard 2, но канцлер Германии Олаф Шольц до сих пор не решается их предоставить.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова