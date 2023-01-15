Производитель оружия: танки Leopard не будут готовы к отправке в Украину еще год

По словам Папергера, ремонт танков Leopard, находящихся на хранении в Германии для военных целей, обойдется в несколько сотен миллионов евро, и Rheinmetall даже не сможет начать восстановительные работы, пока правительство Германии не решит отправить их в Украину.

По его словам, танки должны быть полностью разобраны и перестроены, чтобы быть пригодными для войны в Украине. Это займет почти год.

Даже если бы решение об отправке танков было принято завтра, их поставка была бы возможна не раньше начала следующего года.

Украина запросила у Германии танки Leopard 2, но канцлер Германии Олаф Шольц до сих пор не решается их предоставить.