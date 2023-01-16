Огромная авария в Южной Корее: на обледеневшем шоссе столкнулись 47 машин

Авария, в том числе и с участие автобуса, произошла в 40 километрах к северу от столицы Сеула.

В конце недели из-за обледенения в Южной Корее было зарегистрировано много аварий. Второе по величине ДТП произошло вечером в воскресенье на шоссе на востоке страны - там столкнулись семь транспортных средств и пострадали два человека.