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Огромная авария в Южной Корее: на обледеневшем шоссе столкнулись 47 машин

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Огромная авария в Южной Корее: на обледеневшем шоссе столкнулись 47 машин
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Авария на шоссе в Южной Корее
Авария на шоссе в Южной Корее Фото: EPA/Scanpix

Вечером в воскресенье в Южной Корее на обледеневшем шоссе произошло столкновение 47 автомобилей, в котором погиб один человек и еще 32 пострадали, сообщает AP.

Трое пострадавших получили тяжелые травмы.

Авария, в том числе и с участие автобуса, произошла в 40 километрах к северу от столицы Сеула.

В конце недели из-за обледенения в Южной Корее было зарегистрировано много аварий. Второе по величине ДТП произошло вечером в воскресенье на шоссе на востоке страны - там столкнулись семь транспортных средств и пострадали два человека.

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