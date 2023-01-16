Украина ввела санкции против Кончаловского, Лозы, Ангелины Вовк и других

Им всем запрещен въезд в Украину. Это в основном граждане России. Среди них режиссер Андрей Кончаловский, актер Егор Бероев, телеведущая Ангелина Вовк, актер и ведущий Борис Корчевников, певец Юрий Лоза, блогер и переводчик Дмитрий Пучков (Гоблин), спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, продюсер Яна Рудковская, руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов и многие другие российские пропагандисты.

Среди попавших под санкции есть и украинцы: телеведущая Диана Панченко, политолог Василий Вакаров и писатель Владимир Сергиенко.

На введение санкций представитель МИД России Мария Захарова отреагировала в своем Telegram-канале. Она заявила, что ждет, "когда Зеленский Хрюшу со Степашкой под санкции подведет".

Ранее в санкционный список вошли 119 человек. Главным образом это российские знаменитости, певцы, артисты, телеведущие: Филипп Киркоров, Дима Билан, Никита Михалков, Ирина Аллегрова, Евгений Петросян, Маргарита Симоньян, Леонид Якубович и другие. Среди них были трое граждан Украины: телеведущая Жанна Бадоева, футболист Анатолий Тимощук, певица Лолита Милявская (у нее двойное гражданство - России и Украины).

Многие из них публично выражали поддержку войны России против Украины.