На Сицилии арестован Маттео Денаро, глава "Коза ностры". Его не могли поймать 30 лет

Денаро был задержан утром в частной клинике в столице Сицилии Палермо. Предполагается, что именно он стоит во главе знаменитой итальянской мафии "Коза ностра".

По сообщениям итальянской прессы, карабинеры арестовали и увезли его в неизвестном направлении. Во время ареста были задействованы около 100 военных.

Маттео Денаро был заочно осужден за несколько убийств. В частности, за убийство в 1992 году прокуроров Джиованни Фальконе и Паоло Борселлино, занимавшихся расследованием преступлений мафии, взрывы бомб в Милане, Флоренции и Риме, а также за похищение и убийство в результате пыток 11-летнего сына бывшего члена мафии, который выступил в качестве свидетеля гособвинения.

Этот крупный мафиози также курировал рэкет, незаконный выброс отходов, отмывание денег и незаконный оборот наркотиков для могущественного синдиката организованной преступности "Коза ностры". Сообщается, что он был протеже Тото Риины, главы клана Корлеоне, арестованного в 1993 году после 23 лет в бегах.