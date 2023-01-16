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На Сицилии арестован Маттео Денаро, глава "Коза ностры". Его не могли поймать 30 лет

BBC News Русская служба
На Сицилии арестован Маттео Денаро, глава "Коза ностры". Его не могли поймать 30 лет
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BBC
Маттео Денаро был задержан утром в частной клинике в Палермо
Маттео Денаро был задержан утром в частной клинике в Палермо Фото: Reuters

В Италии арестован Маттео Мессина Денаро, один из самых влиятельных боссов сицилианской мафии, который 30 лет находился в розыске.

Денаро был задержан утром в частной клинике в столице Сицилии Палермо. Предполагается, что именно он стоит во главе знаменитой итальянской мафии "Коза ностра".

По сообщениям итальянской прессы, карабинеры арестовали и увезли его в неизвестном направлении. Во время ареста были задействованы около 100 военных.

Маттео Денаро был заочно осужден за несколько убийств. В частности, за убийство в 1992 году прокуроров Джиованни Фальконе и Паоло Борселлино, занимавшихся расследованием преступлений мафии, взрывы бомб в Милане, Флоренции и Риме, а также за похищение и убийство в результате пыток 11-летнего сына бывшего члена мафии, который выступил в качестве свидетеля гособвинения.

Этот крупный мафиози также курировал рэкет, незаконный выброс отходов, отмывание денег и незаконный оборот наркотиков для могущественного синдиката организованной преступности "Коза ностры". Сообщается, что он был протеже Тото Риины, главы клана Корлеоне, арестованного в 1993 году после 23 лет в бегах.

Хотя Мессина Денаро скрывался от правосудия с 1993 года, считалось, что он все еще отдавал приказы своим подчиненным из различных секретных мест.

На протяжении десятилетий итальянские следователи не раз были близки к поимке Мессины Денаро, они пристально за его друзьями и близкими. В результате этой слежки в 2013 году была арестована его сестра Патриция и нескольких других его соратников. Полиция также конфисковала некоторые ценные активы, связанные Денаро, что привело к еще большей его изоляции.

Однако фотографий Мессины Денаро было очень мало, и полиции пришлось использовать цифровые проекции, чтобы понять, как он может выглядеть спустя десятилетия после бегства.

Джан Карло Казелли, судья и бывший генеральный прокурор, заявил, что арест Мессины Денаро является "исключительным… просто историческим событием", которое может привести к значительным прорывам в продолжающемся расследовании взрывов бомб в 1993 году, в результате которых в городах Италии погибли десять человек.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони поблагодарила военных за их работу по задержанию "самого важного члена преступной группировки мафии", добавив: "Это большая победа для государства".

BBC
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