В Италии арестован Маттео Мессина Денаро, один из самых влиятельных боссов сицилианской мафии, который 30 лет находился в розыске.
На Сицилии арестован Маттео Денаро, глава "Коза ностры". Его не могли поймать 30 лет
Денаро был задержан утром в частной клинике в столице Сицилии Палермо. Предполагается, что именно он стоит во главе знаменитой итальянской мафии "Коза ностра".
По сообщениям итальянской прессы, карабинеры арестовали и увезли его в неизвестном направлении. Во время ареста были задействованы около 100 военных.
Маттео Денаро был заочно осужден за несколько убийств. В частности, за убийство в 1992 году прокуроров Джиованни Фальконе и Паоло Борселлино, занимавшихся расследованием преступлений мафии, взрывы бомб в Милане, Флоренции и Риме, а также за похищение и убийство в результате пыток 11-летнего сына бывшего члена мафии, который выступил в качестве свидетеля гособвинения.
Этот крупный мафиози также курировал рэкет, незаконный выброс отходов, отмывание денег и незаконный оборот наркотиков для могущественного синдиката организованной преступности "Коза ностры". Сообщается, что он был протеже Тото Риины, главы клана Корлеоне, арестованного в 1993 году после 23 лет в бегах.
Хотя Мессина Денаро скрывался от правосудия с 1993 года, считалось, что он все еще отдавал приказы своим подчиненным из различных секретных мест.
На протяжении десятилетий итальянские следователи не раз были близки к поимке Мессины Денаро, они пристально за его друзьями и близкими. В результате этой слежки в 2013 году была арестована его сестра Патриция и нескольких других его соратников. Полиция также конфисковала некоторые ценные активы, связанные Денаро, что привело к еще большей его изоляции.
Однако фотографий Мессины Денаро было очень мало, и полиции пришлось использовать цифровые проекции, чтобы понять, как он может выглядеть спустя десятилетия после бегства.
Джан Карло Казелли, судья и бывший генеральный прокурор, заявил, что арест Мессины Денаро является "исключительным… просто историческим событием", которое может привести к значительным прорывам в продолжающемся расследовании взрывов бомб в 1993 году, в результате которых в городах Италии погибли десять человек.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони поблагодарила военных за их работу по задержанию "самого важного члена преступной группировки мафии", добавив: "Это большая победа для государства".