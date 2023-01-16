Екабпилс находится в эпицентре внимания и в социальных сетях. Там хватает и "специалистов по взрывам", и воющих "плакальщиц", и тех, кто распространяет мифы. Чтобы узнать, что происходит на самом деле, Apollo.lv связался с руководителем Управления развития Екабпилсского самоуправления Илмаром Лукстом.
"Эти люди даже рядом с Екабпилсом не были". Специалист комментирует мифы из соцсетей
В социальных сетях некоторые пишут: почему им там в Екабпилсе больше не помогают, где армия, все там измучены...
Звучит так, что эти люди не были рядом с Екабпилсом. Как спасатели, так и те, кто работает в укреплении дамбы, работают по сменам, а не на границе усталости. Смены разделены, и на данный момент ресурсов достаточно. В ночное время уровень воды упал на 20 сантиметров. Это больше, чем ничто, но уровень воды по-прежнему остается критическим.
Сейчас мы переходим от выполнения неотложных кризисных работ на превентивные работы. Есть план в течение этого дня (понедельник, 16 января) переходить в такой режим.
В защитном вале течь мы устранили, мы будем дополнительно укреплять валик - и тогда уже приступим к следующим работам.
В социальных сетях еще один вопрос: о размещенных в школах людях - в социальных сетях говорят, что школы не были готовы к приему жертв наводнений, были только голые матрасы.
При решении этой кризисной ситуации в одной из школ в начале был обеспечен только самый минимум. Но сейчас там и кровати, и одеяла, и подушки. С помощью Государственной пожарно-спасательной службы были обеспечены более удобные условия.
Для приема людей предусмотрены две школы на обоих берегах Даугавы. В 3-й средней школе до сих пор никого не было. В 2-й средней школе сегодня (16 января) находятся шесть человек.
Фото: Екабпилс утром в воскресенье, 15 января
Каково общее настроение в Екабпилсе? Глядя на драматические картинки в социальных сетях, особенно в темноте, все кажется жутким фильмом.
Эта ночь была сравнительно спокойной, это был момент перевести дыхание. Но закрепляющие дамбы продолжают работу. Ситуация по-прежнему очень опасна, и критический уровень воды по-прежнему сохраняется.
Живя в Екабпилсе, к наводнениям со временем не привыкаешь? В социальных сетях появляется картинки наводнений в 1931 году, в 1981 году...
Что-то такое в Екабпилсе происходит в первый раз.
Люди воспринимают это по-разному. Есть жители, которые с большим интересом приходят, смотрят, перемещаются по защитному валу, не понимают серьезности ситуации. Не только рискуют сами, но и мешают работе по укреплению защитного вала. Мы очень разные.
Вопрос о том, почему людям вообще позволяют ходить по защитному валу.
Сначала весь ресурс был вложен в спасение защитного вала, не было времени разговаривать с людьми. Теперь мы можем это сделать, усердно присматриваться, чтобы не было массы людей на плотине.
Что скажете о "туристах"? Люди, которые приезжают делать селфи на фоне наводнений, чтобы поделиться ими в социальных сетях.
Тут два вопроса. Первый - нравственности и этики. Те, чьи владения затоплены, обеспокоены и ничего хорошего в этом событии не видят. Второй - туристы угрожают себе и мешают работе служб.
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