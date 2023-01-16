"Эти люди даже рядом с Екабпилсом не были". Специалист комментирует мифы из соцсетей

Для приема людей предусмотрены две школы на обоих берегах Даугавы. В 3-й средней школе до сих пор никого не было. В 2-й средней школе сегодня (16 января) находятся шесть человек.

Фото: Екабпилс утром в воскресенье, 15 января

Каково общее настроение в Екабпилсе? Глядя на драматические картинки в социальных сетях, особенно в темноте, все кажется жутким фильмом.

Эта ночь была сравнительно спокойной, это был момент перевести дыхание. Но закрепляющие дамбы продолжают работу. Ситуация по-прежнему очень опасна, и критический уровень воды по-прежнему сохраняется.

Живя в Екабпилсе, к наводнениям со временем не привыкаешь? В социальных сетях появляется картинки наводнений в 1931 году, в 1981 году...

Что-то такое в Екабпилсе происходит в первый раз.

Люди воспринимают это по-разному. Есть жители, которые с большим интересом приходят, смотрят, перемещаются по защитному валу, не понимают серьезности ситуации. Не только рискуют сами, но и мешают работе по укреплению защитного вала. Мы очень разные.

Вопрос о том, почему людям вообще позволяют ходить по защитному валу.

Сначала весь ресурс был вложен в спасение защитного вала, не было времени разговаривать с людьми. Теперь мы можем это сделать, усердно присматриваться, чтобы не было массы людей на плотине.

Что скажете о "туристах"? Люди, которые приезжают делать селфи на фоне наводнений, чтобы поделиться ими в социальных сетях.

Тут два вопроса. Первый - нравственности и этики. Те, чьи владения затоплены, обеспокоены и ничего хорошего в этом событии не видят. Второй - туристы угрожают себе и мешают работе служб.