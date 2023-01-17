В начале марта Рижский окружной суд рассмотрит апелляцию мужчины на приговор суда первой инстанции, приговорившего его к 20 годам лишения свободы за попытку изнасилования девушки моложе 16 лет в Саласпилсе.
Суд рассмотрит дело об изнасиловании девочки в Саласпилсе
Дело будет рассмотрено в письменном процессе 3 марта. Дело имеет статус закрытого дела.
Уже сообщалось, что 3 марта в лесном массиве в Саласпилсе мужчина с целью удовлетворить похоть, находясь в состоянии алкогольного опьянения и зная, что пострадавшая не достигла 16-летнего возраста, решил вступить с ней в сексуальные отношения против ее воли, что по независимым от обвиняемого причинам совершить не удалось, так как не возникла эрекция.
Кроме того, против воли пострадавшей, применив насилие и угрозы, он совершил не менее восьми оральных и один анальный акт, создав угрозу половой неприкосновенности, нравственности и нормальному развитию пострадавшей.
Обвиняемый ранее уже был дважды судим, в том числе за изнасилование и сексуальное насилие.
Мужчина был задержан 10 марта после того, как 4 марта Государственная полиция объявила его в розыск, в том числе и при помощи СМИ. К нему была применена мера пресечения - арест.
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