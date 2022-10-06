Ранее судимый мужчина приговорен к 20 годам тюрьмы за изнасилование девочки в Саласпилсе

3 марта мужчина в лесном массиве в Саласпилсе с целью удовлетворить похоть, находясь в состоянии алкогольного опьянения и зная, что пострадавшая не достигла 16-летнего возраста, решил вступить с ней в сексуальные отношения против ее воли, чего по независимым от обвиняемого причинам совершить не удалось, так как не возникла эрекция.

Кроме того, против воли пострадавшей, применив насилие и угрозы, он совершил не менее восьми оральных и один анальный акт, создав угрозу половой неприкосновенности, нравственности и нормальному развитию пострадавшей.

Обвиняемый ранее уже был дважды судим, в том числе за изнасилование и сексуальное насилие.

Мужчина был задержан 10 марта после того, как 4 марта Государственная полиция объявила его в розыск, в том числе и при помощи СМИ. К нему была применена мера пресечения - арест.

Суд приговорил обвиняемого к 20 годам лишения свободы с пробационным надзором на пять лет.