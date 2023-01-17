Мэр Екабпилса: река Сака размыла дамбу, некоторым жителям может потребоваться эвакуация

Утром руководство самоуправления провело встречу со строителями, которые сообщили, что поврежденная водой дамба отремонтирована на соответствующем участке, поэтому жители микрорайона Целтниеки смогут вернуться домой.

Во вторник, 17 января, в 7:20 уровень воды в Даугаве возле Екабпилса упал до отметки 7,6 метра над нулевой отметкой, что более чем на метр ниже, чем на пике наводнения.

Видео: Наводнение в Екабпилсе

За ночь уровень воды в Даугаве упал почти на 30 сантиметров, сообщил мэр Екабпилса Райвис Рагайнис. В нескольких местах ведутся работы по откачке воды. Эта работа велась практически всю ночь и потребовала различных инженерных решений.

Река Сака размыла дамбу, и пока до нее нельзя добраться на технике. В этом районе некоторым жителям может потребоваться эвакуация, сказал мэр.

Он призвал людей проявлять понимание - по мере того, как опасность отступает, все хотят посмотреть, что происходит с их недвижимостью, и начинают выражать недовольство.