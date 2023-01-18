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Фото, видео ⟩ "Rīga, labdien": Alestorm & Gloryhammer устроили угарную "пиратскую дискотеку"
Alestorm & Gloryhammer в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET
Раиса Смирнова
, Журналист | Редактор раздела TV ART
"Rīga, labdien": Alestorm & Gloryhammer устроили угарную "пиратскую дискотеку"
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"Угарная вечеринка на пиратском корабле" - такое название можно дать всему тому, что происходило 17 января на сцене концертного зала Palladium. 

Разогревали лихих пиратов коллективы Rumahoy и Wind Rose.

Но перед шоу Alestorm зрителей ожидало часовое погружение в мир магии с сайд-проектом Кристофера Боуса - Gloryhammer.

Alestorm & Gloryhammer в Риге
Alestorm & Gloryhammer в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

Перед тем, как взять на абордаж латвийского зрителя, публику окунули в мир драконов, единорогов, магии и всего прочего, чем пауэр-музыка пестрит в полной мере. Тревожные интро, эпичные вставки и выразительные соло, конечно, порой слегка штампованные, но остающиеся глубоко в рамках жанра, переносят зрителя в мир сказок и фантазий. 

Gloryhammer
Gloryhammer Фото: Jānis Škapars/TVNET

Gloryhammer не забыли напомнить зрителям, что приезжали в Ригу 8 лет назад и, конечно, вернутся еще. Толпа ликующе провожала своих героев, но это была только середина концерта...

Галерея: выступление группы Gloryhammer

То, что происходило на сцене и в зале нельзя описать кратко, ведь концерт Alestorm - это безудержная энергия, ощущение близости моря настолько, что кажется еще секунда, и под крышей концертного зала Palladium закричат чайки, поднимутся волны, раздастся пушечная пальба, а под бравурные пиратские реплики потекут реки рома и начнется настоящий бой на саблях! Да, группа немного отошла от классического фолкового пиратского звучания, добавилось больше электроники и танцевальных ритмов. 

Alestorm
Alestorm Фото: Jānis Škapars/TVNET

Группа уверенно поздоровалась со зрителями на латышском языке: "Rīga, labdien", добавив, что настало время для пиратской вечеринки. 

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Можно сказать, что почти все вещи Alestorm звучат в едином ключе. Будь - это Magellan's Expedition, Under Blackened Banners, или же Cannonball, Hangover, Mexico, Tortuga и другие. Это не только драйв и классические элементы пауэр-метала, сочные гитарные соло, безбашенный фолковый задор, который заставляет даже самого лютого скептика пуститься в пляс.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Тут стоит добавить, что еще в далеком 2007 году Alestorm пророчили успех на поприще мировой метал-музыки, хотя их приход с пиратской темой казался абсурдным, ведь на этих лаврах потчевали немцы Running Wild, но шотландцы смогли сместить старшего брата и выйти в лидеры пиратского метала на музыкальной арене. Сама группа берет свое начало с 2004 года, а в 2007, с приходом на лейбл Napalm Records, становится известна миру как Alestorm. 

Alestorm
Alestorm Фото: Jānis Škapars/TVNET

За 16 лет своего существования Alestorm выпустили 7 альбомов: Captain Morgan’s Revenge (2008), Black Sails At Midnight (2009), Back Through Time (2011), Sunset On The Golden Age (2014) и No Grave But The Sea (2017), Curse Of The Crystal Coconut (2020), Seventh Rum of Seventh Rum (2022).

Для Латвии особенным стал второй альбом 2009 года - Black Sails At Midnight. Именно на нем вышла фолк-метал-версия хита латвийской группы Pirates Of The Sea, представленная в 2008 году на "Евровидении", Wolves of the Sea

Разнородность кричалок, быстрый темп, практически без песен-передышек, качественно шоу, сценография на грани абсурда - поющая акула, нападение кракена, большая резиновая утка на сцене - все это заводило зрителей, которые не могли устоять на месте. В зале были не только танцы, но и классический для метал-концерта слэм и мошпит.

Видео: выступление Alestorm в Риге

Артисты признавались в любви латвийской публике, говорили о скором возвращении, а зрители не скупились на ликование и сотни рук сложенных в виде "козы", обращенных к сцене.

Галерея: выступление Alestorm 

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