Фото, видео ⟩ "Rīga, labdien": Alestorm & Gloryhammer устроили угарную "пиратскую дискотеку"

"Угарная вечеринка на пиратском корабле" - такое название можно дать всему тому, что происходило 17 января на сцене концертного зала Palladium.
Разогревали лихих пиратов коллективы Rumahoy и Wind Rose.
Но перед шоу Alestorm зрителей ожидало часовое погружение в мир магии с сайд-проектом Кристофера Боуса - Gloryhammer.
Перед тем, как взять на абордаж латвийского зрителя, публику окунули в мир драконов, единорогов, магии и всего прочего, чем пауэр-музыка пестрит в полной мере. Тревожные интро, эпичные вставки и выразительные соло, конечно, порой слегка штампованные, но остающиеся глубоко в рамках жанра, переносят зрителя в мир сказок и фантазий.
Gloryhammer не забыли напомнить зрителям, что приезжали в Ригу 8 лет назад и, конечно, вернутся еще. Толпа ликующе провожала своих героев, но это была только середина концерта...
Галерея: выступление группы Gloryhammer
То, что происходило на сцене и в зале нельзя описать кратко, ведь концерт Alestorm - это безудержная энергия, ощущение близости моря настолько, что кажется еще секунда, и под крышей концертного зала Palladium закричат чайки, поднимутся волны, раздастся пушечная пальба, а под бравурные пиратские реплики потекут реки рома и начнется настоящий бой на саблях! Да, группа немного отошла от классического фолкового пиратского звучания, добавилось больше электроники и танцевальных ритмов.