Фото, видео ⟩ "Rīga, labdien": Alestorm & Gloryhammer устроили угарную "пиратскую дискотеку"

Alestorm Фото: Jānis Škapars/TVNET

Группа уверенно поздоровалась со зрителями на латышском языке: "Rīga, labdien", добавив, что настало время для пиратской вечеринки.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Можно сказать, что почти все вещи Alestorm звучат в едином ключе. Будь - это Magellan's Expedition, Under Blackened Banners, или же Cannonball, Hangover, Mexico, Tortuga и другие. Это не только драйв и классические элементы пауэр-метала, сочные гитарные соло, безбашенный фолковый задор, который заставляет даже самого лютого скептика пуститься в пляс.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Тут стоит добавить, что еще в далеком 2007 году Alestorm пророчили успех на поприще мировой метал-музыки, хотя их приход с пиратской темой казался абсурдным, ведь на этих лаврах потчевали немцы Running Wild, но шотландцы смогли сместить старшего брата и выйти в лидеры пиратского метала на музыкальной арене. Сама группа берет свое начало с 2004 года, а в 2007, с приходом на лейбл Napalm Records, становится известна миру как Alestorm.

Alestorm Фото: Jānis Škapars/TVNET

За 16 лет своего существования Alestorm выпустили 7 альбомов: Captain Morgan’s Revenge (2008), Black Sails At Midnight (2009), Back Through Time (2011), Sunset On The Golden Age (2014) и No Grave But The Sea (2017), Curse Of The Crystal Coconut (2020), Seventh Rum of Seventh Rum (2022).

Разнородность кричалок, быстрый темп, практически без песен-передышек, качественно шоу, сценография на грани абсурда - поющая акула, нападение кракена, большая резиновая утка на сцене - все это заводило зрителей, которые не могли устоять на месте. В зале были не только танцы, но и классический для метал-концерта слэм и мошпит.

Видео: выступление Alestorm в Риге

Артисты признавались в любви латвийской публике, говорили о скором возвращении, а зрители не скупились на ликование и сотни рук сложенных в виде "козы", обращенных к сцене.

Галерея: выступление Alestorm