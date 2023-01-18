"Схема для доверчивых". Пользователи соцсетей обсуждают проект "Новая Латвия"

Что случилось?

В СМИ появилась информация о сайте jaunlatvija.com, посвященном проекту Jaunlatvija ("Новая Латвия"), который реализует Эрнест Риекстс, обвиняемый по делу о пожаре в нелегальном хостеле в Риге на улице Меркеля.

Сайт Риекстса уже попал в поле зрения полиции, а защитники прав потребителей говорят о том, что уже вполне очевидно, что он является мошенническим.

В свою очередь, Банк Латвии отмечал, что сделка, представленная на сайте, не является инвестицией в понимании закона о рынке финансовых инструментов или закона о коллективном финансировании. Банк также призвал население проявлять осторожность, "видя подобные сомнительные предложения, которые могут быть связаны с мошенническими действиями".

Проект предлагал сделку по осуществлению инвестиций путем покупки земельного участка или недвижимости на острове в Республике Фиджи. Земельный участок на острове "продавался" по цене начиная с 1380 евро, микродом - начиная с 2800 евро, еще 500 евро нужно было потратить на установку.