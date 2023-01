"Схема для доверчивых". Пользователи соцсетей обсуждают проект "Новая Латвия"

Ja man jāmin, tad es teiktu, ka tas “Jaunlatvija” projekts ir shēma, lai ievāktu maksimāli daudz naudas no lētticīgiem ļaudīm uz UK maksājumu iestādes kontu, lai pēc tam kāda persona ar visu naudu pazustu no Latvijas, piemēram, izvairoties no potenciālas kriminālatbildības.