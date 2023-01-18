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"Схема для доверчивых". Пользователи соцсетей обсуждают проект "Новая Латвия"

rus.tvnet.lv
"Схема для доверчивых". Пользователи соцсетей обсуждают проект "Новая Латвия"
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Фото: Denis Moskvinov/Shutterstock

Проект "Новая Латвия" от небезызвестного Эрнеста Риекстса уже привлек внимание полиции, защитников прав потребителей и пользователей социальных сетей. Собрали все, что известно на данный момент!

Что случилось? 

В СМИ появилась информация о сайте jaunlatvija.com, посвященном проекту Jaunlatvija ("Новая Латвия"), который реализует Эрнест Риекстс, обвиняемый по делу о пожаре в нелегальном хостеле в Риге на улице Меркеля. 

Сайт Риекстса уже попал в поле зрения полиции, а защитники прав потребителей говорят о том, что уже вполне очевидно, что он является мошенническим. 

В свою очередь, Банк Латвии отмечал, что сделка, представленная на сайте, не является инвестицией в понимании закона о рынке финансовых инструментов или закона о коллективном финансировании. Банк также призвал население проявлять осторожность, "видя подобные сомнительные предложения, которые могут быть связаны с мошенническими действиями".

Проект предлагал сделку по осуществлению инвестиций путем покупки земельного участка или недвижимости на острове в Республике Фиджи. Земельный участок на острове "продавался" по цене начиная с 1380 евро, микродом - начиная с 2800 евро, еще 500 евро нужно было потратить на установку.

На сайте говорилось, что остров планируется формировать как место, где будет создаваться новая, лучшая версия мира инновационными способами, исключая все лишнее и устаревшее из привычной системы. На острове якобы все будет отличаться от привычного мира: архитектура, интерьеры, политика, окружающая среда, растения, животные, люди, мироощущение, религия.

На момент написания и публикации статьи сайт был уже недоступен.

Как на проект отреагировали в соцсетях? 

В связи с появлением новости о проекте активизировались и пользователи Twitter: многие восприняли сайт как явно мошеннический, что породило шутки в соцсети. Портал Apollo.lv собрал реакции пользователей. Приводим некоторые из них.

"Какие-то пи**** задумали основать на острове в океане новое государство. "Новая Латвия". Сейчас торгуют участками земли и какими-то собачьими конурами по 14 м², хотя этот остров/земля никому из торговцев не принадлежит. Там будет эко-шмеко, красивые животные, запрещен сахар, велодорожки".

"Нравится, что при этом в CV Риекстса особенно выделено, что он в течение жизни побывал на 70+ островах! Так что - эксперт по островам, знает, что делает!"

"Если я правильно понимаю, то первой страной, в которой "Новая Латвия" откроет посольство - будет Россия. Это было бы совсем неудивительно со стороны России. Демократия же". 

"Мне очень нравится прямота. Нет абсолютно никаких таймлайнов запуска, никаких 3D-рендеров, никаких объяснений того, как счастливые владельцы попадут на этот остров. Просто написано: так, будет вот так, и без лишних пояснений - вот ссылка, как перечислить 2К".

"Из секретных источников я получил первое фото из "Новой Латвии". Выглядит действительно шикарно. Ваши мысли? Пока не жалею, что купил там землю".

А кто-то в Facebook "создал" побратима "Новой Латвии" - "Новое Алуксне"!

"Я бы сказал, что проект "Новая Латвия" - это схема получения максимальной большой суммы от доверчивых людей на счет платежного учреждения Великобритании, чтобы после этого некое лицо со всеми деньгами исчезло из Латвии, например, во избежание потенциальной уголовной ответственности".

Напомним, 28 апреля 2021 года в результате пожара в незаконном общежитии на улице Меркеля, 8, погибли девять человек, еще несколько получили ранения.

В конце прошлого года прокуратура Рижского окружного суда постановила привлечь к уголовной ответственности Риекстса и Андрея Гайлиса по уголовному делу о пожаре. В настоящее время дело еще не передано в суд.

Галерея: Пожар в хостеле на улице Меркеля. Апрель 2021 года

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