Проект "Новая Латвия" от небезызвестного Эрнеста Риекстса уже привлек внимание полиции, защитников прав потребителей и пользователей социальных сетей. Собрали все, что известно на данный момент!
"Схема для доверчивых". Пользователи соцсетей обсуждают проект "Новая Латвия"
Что случилось?
В СМИ появилась информация о сайте jaunlatvija.com, посвященном проекту Jaunlatvija ("Новая Латвия"), который реализует Эрнест Риекстс, обвиняемый по делу о пожаре в нелегальном хостеле в Риге на улице Меркеля.
Сайт Риекстса уже попал в поле зрения полиции, а защитники прав потребителей говорят о том, что уже вполне очевидно, что он является мошенническим.
В свою очередь, Банк Латвии отмечал, что сделка, представленная на сайте, не является инвестицией в понимании закона о рынке финансовых инструментов или закона о коллективном финансировании. Банк также призвал население проявлять осторожность, "видя подобные сомнительные предложения, которые могут быть связаны с мошенническими действиями".
Проект предлагал сделку по осуществлению инвестиций путем покупки земельного участка или недвижимости на острове в Республике Фиджи. Земельный участок на острове "продавался" по цене начиная с 1380 евро, микродом - начиная с 2800 евро, еще 500 евро нужно было потратить на установку.
На сайте говорилось, что остров планируется формировать как место, где будет создаваться новая, лучшая версия мира инновационными способами, исключая все лишнее и устаревшее из привычной системы. На острове якобы все будет отличаться от привычного мира: архитектура, интерьеры, политика, окружающая среда, растения, животные, люди, мироощущение, религия.
На момент написания и публикации статьи сайт был уже недоступен.
Как на проект отреагировали в соцсетях?
В связи с появлением новости о проекте активизировались и пользователи Twitter: многие восприняли сайт как явно мошеннический, что породило шутки в соцсети. Портал Apollo.lv собрал реакции пользователей. Приводим некоторые из них.
"Какие-то пи**** задумали основать на острове в океане новое государство. "Новая Латвия". Сейчас торгуют участками земли и какими-то собачьими конурами по 14 м², хотя этот остров/земля никому из торговцев не принадлежит. Там будет эко-шмеко, красивые животные, запрещен сахар, велодорожки".
Kaut kādi pizģuki izdomājuši uz salas okeānā dibināt jaunu valsti. Jaunlatvija. Tagad tirgo zemes pleķus un kkādas suņubūdas 14m² laikam bija, lai gan tā sala/zeme nepieder nevienam no tirgotājiem.🤭 Tur būs ekošmeko, smuki dzīvnieki, aizliegts cukurs, velojoslas.🤭— Slaidā 40-gadniece (@LLobotomija) January 11, 2023
"Нравится, что при этом в CV Риекстса особенно выделено, что он в течение жизни побывал на 70+ островах! Так что - эксперт по островам, знает, что делает!"
Patīk, ka pie tā Rieksta CV sevišķi izcelts, ka viņš dzīves laikā pabijis uz 70+ salām! Tātad - salu eksperts, zina ko dara! 😂😂😂— Tālavas Taurētājs 🇱🇻 🇺🇦 (@TTauretajs) January 10, 2023
"Если я правильно понимаю, то первой страной, в которой "Новая Латвия" откроет посольство - будет Россия. Это было бы совсем неудивительно со стороны России. Демократия же".
Ja es pareizi saprotu, tad pirmā valsts, kurā Jaunlatvija atvērs sūtniecību - būs Krievija.— Polittehnologs Mudiņš (@polittehnologs) January 13, 2023
Tas galīgi nepārsteigtu, no Krievijas puses.
Ir taču demokrātija. pic.twitter.com/ghpbJox0fr
"Мне очень нравится прямота. Нет абсолютно никаких таймлайнов запуска, никаких 3D-рендеров, никаких объяснений того, как счастливые владельцы попадут на этот остров. Просто написано: так, будет вот так, и без лишних пояснений - вот ссылка, как перечислить 2К".
Man ļoti patīk tiešums. Nav vispār nekādu taimlainu, kad ko gatavojas palaist, nav nekādu 3D renderu, nav nekādu skaidrojumu, kā laimīgie īpašnieki līdz tai salai nokļūs. Vienkārši uzrakstīts: tā, būs šitā, un bez jebkādiem sīkākiem paskaidrojumiem — eku links, kur aizskaitīt 2K.— Didzis Veinbergs (@didzvein) January 10, 2023
"Из секретных источников я получил первое фото из "Новой Латвии". Выглядит действительно шикарно. Ваши мысли? Пока не жалею, что купил там землю".
No slepeniem avotiem tiku pie pirmā attēla no Jaunlatvijas iekšienes. Izskatās tiešām glauni. Kādas ir jūsu domas?— Musars.lv (@musarslv) January 12, 2023
Pagaidām nenožēloju, ka nopirku tur zemi. pic.twitter.com/CJ1Z0fx3wc
А кто-то в Facebook "создал" побратима "Новой Латвии" - "Новое Алуксне"!
"Я бы сказал, что проект "Новая Латвия" - это схема получения максимальной большой суммы от доверчивых людей на счет платежного учреждения Великобритании, чтобы после этого некое лицо со всеми деньгами исчезло из Латвии, например, во избежание потенциальной уголовной ответственности".
Ja man jāmin, tad es teiktu, ka tas “Jaunlatvija” projekts ir shēma, lai ievāktu maksimāli daudz naudas no lētticīgiem ļaudīm uz UK maksājumu iestādes kontu, lai pēc tam kāda persona ar visu naudu pazustu no Latvijas, piemēram, izvairoties no potenciālas kriminālatbildības.— Armands Onzuls (@ArmandsOnzuls) January 12, 2023
Напомним, 28 апреля 2021 года в результате пожара в незаконном общежитии на улице Меркеля, 8, погибли девять человек, еще несколько получили ранения.
В конце прошлого года прокуратура Рижского окружного суда постановила привлечь к уголовной ответственности Риекстса и Андрея Гайлиса по уголовному делу о пожаре. В настоящее время дело еще не передано в суд.
Галерея: Пожар в хостеле на улице Меркеля. Апрель 2021 года
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