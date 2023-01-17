У молодой эстонки диагностировали заболевание, вызванное электронными сигаретами

"Я познакомилась с электронными сигаретами 1,5 года назад, когда попробовала свою первую сигарету", - пишет в своем посте Реелика Вахтрамяэ.

"Все больше и больше меня увлекало это занятие, и вдруг, сама того не замечая, я стала зависимой и превратилась в следующую жертву. Я так и не поняла, что содержит эта палочка и как мой организм справляется с этим, кроме того, что в какой-то момент она довольно усердно уменьшала содержимое моего кошелька. В начале я использовала примерно 1-2 электронных сигареты в месяц, но очень скоро одна сигарета заканчивалась за пару дней", - вспоминает она.

В ноябре прошлого года женщина за ночь потеряла голос, но предположила, что простудилась.

"Около двух месяцев я лечила горло и голос антибиотиками, а также безрецептурными препаратами, продолжая использовать электронную сигарету. Результата практически не было. В последние недели года добавились боли в языке, деснах и гортани. Затем меня осенило, что с моим ртом и горлом что-то не так. В горле как будто стоит комок, а во рту появились язвы. Диагноз, который я получил от врача, был шокирующим. Электронная сигарета повлияла на мои голосовые связки и вызвала сильный отек, который мешает им смыкаться. Также появились изменения в слизистой оболочке пищевода. По словам врача, я вовремя обратилась в клинику, и ничего злокачественного еще не развилось".

По словам Вахтрамяэ, ее ждет долгое восстановление, в результате которого она надеется избежать операции.

"Самое печальное - осознавать, что все большему количеству молодых людей диагностируют рак из-за электронных сигарет и никотиновых пластырей", - констатирует женщина и добавляет, что по-прежнему надеется, что ее история даст пищу для размышлений и, возможно, изменит чью-то жизнь, пока еще не слишком поздно.