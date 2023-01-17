Разговоры о поставках боевых танков в Украину ведутся уже некоторое время. Известно, что несколько стран работают над усилением наступательной техники защитников Украины. Например, Великобритания уже официально заявила, что передаст украинцам свои танки Challenger 2.
Фото, Видео ⟩ На что способны британские танки Challenger 2, которые передадут Украине?
Обсуждение о поставках танков в Украину британской армией велось несколько недель. Это важный шаг в помощи стран Запада, и это может побудить другие страны НАТО, такие как Германия, последовать примеру Великобритании, сообщает Sky News.
В результате Великобритания стала первой страной, которая откликнулась на просьбы Киева о поставке украинской армии мощных западных танков.
Около 50 стран, оказывающих военную помощь Украине, встретятся 20 января. На встрече также могут быть сделаны новые заявления о поставках оружия. Один из источников сообщил Sky News, что Великобритания может поставить Украине около десяти танков Challenger 2.
Challenger 2 несколько отличается от немецких боевых танков Leopard 2 и американских M-1 Abrams. Это основной боевой танк британских войск. К 2021 году британская армия имела в общей сложности 227 таких танков, а это значит,
что потенциально в Украину может быть поставлено 79 танков,
так как британская армия стремится в ближайшее время сократить количество танков до 148, потому что им на смену приходят модернизированные Challenger 3.
Первоначально британцы поставят Украине 14 тяжелых боевых танков Challenger 2.
В чем уникальность Challenger 2?
Challenger 2 построены в конце 1990-х годов, им уже более 20 лет, но они будут самыми современными танками в распоряжении защитников Украины на данный момент. Танки обеспечат Украине лучшую защиту и повысят точность огневой мощи.
В ближайшие дни англичане приступят к обучению украинских военных на этих танках.
Стоит сразу обозначить специфику Challenger 2, обладающих уникальной особенностью. Британские военные традиции имеют гораздо большее влияние, чем стандарты НАТО. Прежде всего, Challenger 2 оснащены 120-миллиметровой пушкой L30A1 с длиной ствола 6,6 метра.
Экипаж Challenger 2 состоит из четырех человек, что на одного больше, чем у нынешних основных боевых танков Украины. Также эти танки весят около 64 тонн, то есть больше, чем аналогичные российские танки.
Несмотря на единый калибр боеприпасов, само оружие уникально. Во-первых, у него нарезной ствол, а во-вторых, в нем используются боеприпасы, не соответствующие стандарту НАТО.
В целом Challenger 2 - это стандартный западный танк, главное отличие которого - вооружение. Еще одной из важнейших особенностей этого боевого танка является его броня. Информация о броне Challenger 2 крайне ограниченна, но известно, что в танке используется броня Chobham второго поколения, также известная как Dorchester. Она состоит из специальных плиток из керамики и металлических элементов - вольфрама и обедненного урана.
Такой же тип брони имеют и американские боевые танки M1 Abrams. Этот тип обеспечивает эффективную защиту от подкалиберных снарядов и "кумулятивных" боеприпасов осколочно-фугасного противотанкового действия.
Challenger 2 оснащен 26,1-литровым турбодизельным двигателем Perkins CV12-6A V12 с шестиступенчатой автоматической коробкой передач Santasalo TN54E. Правда, британский боевой танк не такой мощный, как Abrams и Leopard. У британского продукта 1200 лошадиных сил, а у Abrams и Leopard - 1500.
Challenger 2 развивает максимальную скорость 59 км/ч, а по бездорожью может двигаться со скоростью 40 км/ч.
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