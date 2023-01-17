Шойгу объявил о масштабной реформе вооруженных сил России

Сергей Шойгу сказал, что масштабные изменения состава вооруженных сил, увеличение их численности и изменение военно-административного деления Российской Федерации будут осуществляться в течение 2023-2026 годов. Особое внимание уделят комплектованию войск военнослужащими по контракту.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил наращивание численности ВС России "прокси-войной", которую, по его словам, Запад ведет против Москвы. Эксперты расценивают действия России как ответ на запланированное вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Реформа российской армии проводится на фоне кровопролитной войны России против Украины, в результате которой, по данным Минобороны Украины, погибли уже почти 117 тысяч российских военнослужащих. Данные о потерях ВСУ украинское Минобороны не разглашает. Минобороны России осенью подтвердило гибель 6000 российских солдат. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в конце декабря заявил, что с начала войны погибли от 10 до 13 тысяч украинских военных.