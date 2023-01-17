Видео ⟩ В Илуксте продолжают искать упавшую в реку 10-летнюю девочку, пока безуспешно

Днем 15 января сестры пошли на прогулку с собакой. Девочки игрались во дворе дома, однако затем исчезли из поля зрения матери, покинув двор.

Семья живет на берегу реки, но на окраине Илуксте. Позднее о произошедшем матери рассказала семилетняя дочь - младшая сестра пропавшей.

"Девочки зашли на лед, который был вдоль берега реки. Лед проломился, и одна из них упала в воду".

"В данный момент как Государственная полиция, так и Пожарно-спасательная служба (VUGD) проводят розыскные работы. По данному факту начат уголовный процесс", - рассказал начальник Даугавпилсского участка Латгальского регионального управления Государственной полиции Владислав Окунев.

Во вторник, 17 января, как спасатели, так и полицейские и добровольцы обыскали не только саму реку, но и ее окрестности. Службы поясняют, что обыску реки мешают различные препятствия - поток, а также наносы деревьев и льда.

Как оказалось, как в Латгальском, так и в Земгальском регионах у службы постоянных водолазов нет. В понедельник водолазы ехали из Риги, во вторник - из Цесиса.