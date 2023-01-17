Уже второй день спасатели-водолазы обыскивают небольшую реку Илуксте в Аугшдаугавском крае. В воскресенье, 15 января, десятилетняя девочка упала в воду, когда под ней проломился лед, и больше ее не видели. Единственный свидетель произошедшего - младшая сестра девочки, сообщает Латвийское телевидение.
Видео ⟩ В Илуксте продолжают искать упавшую в реку 10-летнюю девочку, пока безуспешно
Днем 15 января сестры пошли на прогулку с собакой. Девочки игрались во дворе дома, однако затем исчезли из поля зрения матери, покинув двор.
Семья живет на берегу реки, но на окраине Илуксте. Позднее о произошедшем матери рассказала семилетняя дочь - младшая сестра пропавшей.
"Девочки зашли на лед, который был вдоль берега реки. Лед проломился, и одна из них упала в воду".
"В данный момент как Государственная полиция, так и Пожарно-спасательная служба (VUGD) проводят розыскные работы. По данному факту начат уголовный процесс", - рассказал начальник Даугавпилсского участка Латгальского регионального управления Государственной полиции Владислав Окунев.
Во вторник, 17 января, как спасатели, так и полицейские и добровольцы обыскали не только саму реку, но и ее окрестности. Службы поясняют, что обыску реки мешают различные препятствия - поток, а также наносы деревьев и льда.
Как оказалось, как в Латгальском, так и в Земгальском регионах у службы постоянных водолазов нет. В понедельник водолазы ехали из Риги, во вторник - из Цесиса.
"К сожалению, после окончания светового дня работы пришлось прекратить, но их планируется продолжить в среду", - рассказали в полиции.
В это время младшая сестра девочки обсудила пережитое с психологом.
"Мы шли через мост и видели, что одна сторона реки открыта, а на второй лед. И на льду сидят взрослые люди, рыбаки. И как же ребенку дать понять, убедить, что сейчас на лед идти нельзя, если даже сами взрослые показывают такой пример", - указала председатель Сиротского суда Аугшдаугавского края Валда Наминя.
Семья находилась в поле зрения Сиротского суда еще до трагического события.
Ответственные службы напоминают - сейчас лед на поверхности водоемов тает очень быстро, и находиться на нем чрезвычайно опасно.
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