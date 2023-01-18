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В 118 лет умерла старейшая жительница планеты

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В 118 лет умерла старейшая жительница планеты
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Люсиль Рэндон (справа)
Люсиль Рэндон (справа) Фото: AFP / Scanpix

Старейшая жительница планеты, француженка Люсиль Рэндон, также известная как сестра Андрэ, скончалась в возрасте 118 лет, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

До ее 119-летия оставалось всего 25 дней: женщина появилась на свет 11 февраля 1904 года на юге Франции. В молодости француженка работала учителем, гувернанткой и присматривала за детьми во время Второй мировой войны.

Большую часть своей жизни она посвятила религиозному служению: она также считалась самой старой живущей монахиней.

Самой старой жительницей планеты она была признана в прошлом апреле - на тот момент ей было 118 лет и 73 дня. До этого самым старым человеком Земли считалась японка Канэ Танака - она умерла в 119 лет.

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