В 118 лет умерла старейшая жительница планеты

До ее 119-летия оставалось всего 25 дней: женщина появилась на свет 11 февраля 1904 года на юге Франции. В молодости француженка работала учителем, гувернанткой и присматривала за детьми во время Второй мировой войны.

Большую часть своей жизни она посвятила религиозному служению: она также считалась самой старой живущей монахиней.

Самой старой жительницей планеты она была признана в прошлом апреле - на тот момент ей было 118 лет и 73 дня. До этого самым старым человеком Земли считалась японка Канэ Танака - она умерла в 119 лет.