Кариньш против заморозки зарплат чиновникам

"Я не считаю, что это нужно делать, но считаю, что нужно провести реформу зарплат", - сказал Кариньш в программе 900 sekundes на канале TV3, отвечая на вопрос, следует ли поддержать инициативу о замораживании зарплат членов правительства и депутатов.

Кариньш отметил, что повышаются и будут повышаться зарплаты и других работников госсектора, например, медиков и учителей, также была повышена минимальная заработная плата.

Как сообщалось, собрано уже более 14 тысяч подписей за то, чтобы заморозить зарплаты ведущих должностных лиц и депутатов на нынешнем уровне и отложить их повышение до тех пор, пока экономическая ситуация в стране не стабилизируется - рост инфляции будет остановлен, инфляция снижена до разумного уровня, преодолен кризис, связанный с ростом цен на газ и электроэнергию.

По подсчетам программы Латвийского телевидения de facto в результате повышения оплаты труда президент Латвии в дальнейшем будет получать 7962 евро вместо нынешних 6260 евро, что на 27% больше.

Спикер Сейма будет получать 7962 евро (+75%) вместо 4565 евро,

будет получать 7962 евро (+75%) вместо 4565 евро, зарплата премьер-министра вырастет с 5216 евро до 7962 евро (+53%),

вырастет с 5216 евро до 7962 евро (+53%), депутаты парламента будут получать 3981 евро (+34%) вместо 2963 евро,

будут получать 3981 евро (+34%) вместо 2963 евро, зарплата министров вырастет с 4952 евро до 7052 евро (+42%),

вырастет с 4952 евро до 7052 евро (+42%), а парламентских секретарей - с 3841 евро до 6256 евро (+63%).