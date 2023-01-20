На Рождество в 2019 году латвийский шеф-повар и отец-одиночка Дидзис Пирагс выиграл в национальную лотерею Англии миллион фунтов. Английская пресса, сообщая об этом, особенно отмечала факт, что, выиграв миллион, латвийский шеф-повар на следующий день пришел на свою рабочую смену в престонском пабе Hungry Horse, чтобы готовить на кухне рождественские блюда.

Когда о чем-то мечтаешь, все нужно визуализировать. Какого цвета будет машина, какая модель, насколько большой двигатель; каким будет мой дом, сколько комнат, какие полы, какая плитка, какие лампы, какие туалеты и какие унитазы. Я все это в мыслях давно уже визуализировал.

Напоминаем, что участие в лотерее может быть только развлечением, при этом выигрыши чрезвычайно редки! Участие в лотереях опасно для людей, подверженных зависимостям.