21-22 января российские активисты по всему миру выходят на большую акцию протеста против политических репрессий в России. Два года назад, 17 января, был арестован Алексей Навальный, один из лидеров российской оппозиции, чудом выживший после отравления спецслужбами РФ. Участники всемирной акции выступают в поддержку Алексея Навального и всех политических заключенных. 21 января в 13:00 такая акция пройдет и в Риге у дома Конгрессов.
В Риге пройдет акция в поддержку Алексея Навального
Готовясь к захватнической войне в Украине, Владимир Путин постарался обезглавить демократические силы России. Они бы не допустили войны. Но кто-то был выдавлен из страны и вынужден ее покинуть, кто-то решил бороться до конца и был схвачен по приказу диктатора, говорится в пресс-релизе мероприятия.
"Однако число противников путинизма растет с каждым днем. Выступая единым фронтом, мы требуем немедленного освобождения Алексея Навального и всех политических заключенных, признания поражения путинской власти и окончания кровопролитной войны, - говорится в сообщении организаторов мероприятия. - Мы выходим для того, чтобы смелые люди, запертые в тюремных камерах за свою непреклонную честную и антивоенную позицию, видели, что они не забыты, что с ними весь мир. И для того, чтобы наше единство видели преступные власти, пока еще уверенные в своем всесилии. Мы выходим за себя и за всех, кто сегодня не может выйти в России. Мы знаем, даже самую темную ночь все равно сменит рассвет".
Напомним, Алексея Навального в 10-й раз отправили в штрафной изолятор (ШИЗО). Такое наказание назначается ему за мелкие правонарушения. В последний раз его посадили в изолятор за то, что он якобы не вовремя принял ванну.
10 января российские медики опубликовали открытое письмо, в котором призвали администрацию колонии прекратить издевательства над Навальным и оказать ему необходимую медицинскую помощь.
На сегодняшний день это письмо подписали более 600 врачей.
Галерея: Алексей Навальный
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