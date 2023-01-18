В Риге пройдет акция в поддержку Алексея Навального

Готовясь к захватнической войне в Украине, Владимир Путин постарался обезглавить демократические силы России. Они бы не допустили войны. Но кто-то был выдавлен из страны и вынужден ее покинуть, кто-то решил бороться до конца и был схвачен по приказу диктатора, говорится в пресс-релизе мероприятия.

"Однако число противников путинизма растет с каждым днем. Выступая единым фронтом, мы требуем немедленного освобождения Алексея Навального и всех политических заключенных, признания поражения путинской власти и окончания кровопролитной войны, - говорится в сообщении организаторов мероприятия. - Мы выходим для того, чтобы смелые люди, запертые в тюремных камерах за свою непреклонную честную и антивоенную позицию, видели, что они не забыты, что с ними весь мир. И для того, чтобы наше единство видели преступные власти, пока еще уверенные в своем всесилии. Мы выходим за себя и за всех, кто сегодня не может выйти в России. Мы знаем, даже самую темную ночь все равно сменит рассвет".