Овощное карри и веганские такос для тех, кто устал от мяса

"Употребляя больше продуктов растительного происхождения, и здесь я ни в коем случае не имею в виду полное или абсолютное исключение продуктов животного происхождения, поможет улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, стимулировать пищеварительные процессы и улучшить здоровье желудочно-кишечного тракта, а также уменьшить риск ожирения. Однако важно использовать растительные продукты с умом и пониманием. К сожалению, в Латвии употребляется в среднем меньше продуктов растительного происхождения, чем в других странах. Поэтому стоит обратить внимание на то, есть ли в вашем ежедневном меню свежие фрукты и овощи (не менее 5 порций). Более здоровая привычка - выбирать фрукты в качестве перекуса", - говорит диетолог Лизете Пуга.