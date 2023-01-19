Хрустящие такоc с сочной начинкой, супы-пюре и теплые острые блюда с карри - это лишь некоторые из примеров вкусных и простых в приготовлении блюд на основе растительных продуктов. Ежегодно в январе проходит веганский месяц, или Veganuar, людям предлагается включить в свою повседневную жизнь больше растительной пищи. Диетолог добавляет, что включение большего количества растительной пищи в свой ежедневный рацион не только помогает значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду, но и является полезным способом разнообразить питание.
Овощное карри и веганские такос для тех, кто устал от мяса
"Употребляя больше продуктов растительного происхождения, и здесь я ни в коем случае не имею в виду полное или абсолютное исключение продуктов животного происхождения, поможет улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, стимулировать пищеварительные процессы и улучшить здоровье желудочно-кишечного тракта, а также уменьшить риск ожирения. Однако важно использовать растительные продукты с умом и пониманием. К сожалению, в Латвии употребляется в среднем меньше продуктов растительного происхождения, чем в других странах. Поэтому стоит обратить внимание на то, есть ли в вашем ежедневном меню свежие фрукты и овощи (не менее 5 порций). Более здоровая привычка - выбирать фрукты в качестве перекуса", - говорит диетолог Лизете Пуга.
Положительным моментом растительного питания является его разнообразие. Мы часто употребляем и готовим пищу, выбирая лишь несколько продуктов для своего повседневного рациона. Причина - в плотном графике, предпочтениях других членов семьи и нашем распорядке дня. Пересмотрите свои привычки питания и оцените, есть ли возможность заменить мясо растительными продуктами, такими как орехи, семена, бобы или продукты из сои. Добавляйте свежие или приготовленные овощи, фрукты или ягоды к каждому основному блюду. Для перекусов чаще выбирайте свежие, сушеные фрукты, орехи, бобовые или злаковые закуски, советует Пуга.
"Я не раз слышала вопрос - может ли растительная пища быть вкусной? И мой ответ всегда - да, и не нужно быть профессиональным поваром, чтобы готовить вкусные блюда дома. Мы должны научиться включать больше растительной пиши в наш рацион ради будущего нашей планеты и здоровья. Вот почему мы хотим сделать более устойчивый и экологически чистый выбор, показав, что растительные продукты могут быть действительно вкусными, доступными и простыми в приготовлении", - говорит руководитель Кухни IKEA Латвия Елена Синицына.
В поисках ингредиентов представитель советует обратить внимание на культовые фрикадельки, но с растительной начинкой - не только вегетарианской, но и растительной. Растительные фрикадельки на вкус, текстуру и запах похожи на мясной аналог, но растительный фарш, приготовленный из горохового белка, является отличной альтернативой обычному фаршу и станет прекрасным ингредиентом для гамбургеров, чили или соусов. Например, есть готовые овощные хот-доги, которые нужно просто приготовить дома.
Стоит попробовать растительные блюда, вкусные альтернативы:
Овощное карри с растительными фрикадельками
Ингредиенты (на 5 человек):
- 350 г картофеля (или около 2 шт.);
- 1 морковь;
- 300 г, или 1/2 головки, цветной капусты;
- 1 луковица;
- чеснок (2 зубчика);
- 100 г консервированного турецкого гороха, или нута;
- 100 г зеленого горошка;
- 1-2 горсти листьев шпината;
- 500 г растительных фрикаделек HUVUDROLL;
- 3 ст. л. растительного масла;
- 230 г консервированных помидоров;
- 100 мл овощного бульона или воды;
- соль - по вкусу;
- лимонный сок - по вкусу;
- вода для приготовления овощей.
Специи:
- 1 ст. л. порошка карри;
- 1/2 ст. л. специи Garam masala;
- 1 ч. л. куркумы.
Совет: вместо порошка карри, куркумы и специи Garam masala можно использовать смесь специй карри.
Процесс приготовления:
Очистите картофель и морковь, нарежьте крупными кусками. Нарежьте цветную капусту на мелкие кусочки (соцветия). Положите овощи в кастрюлю и варите их в воде почти до полной готовности (готовность - примерно 75%). Мелко нарежьте лук и чеснок, разогрейте сковороду и тушите их в растительном масле до полного приготовления. Добавьте специи и кипятите на медленном огне около 1 мин. За массой необходимо постоянно следить и время от времени помешивать, чтобы она не пригорела.
Добавьте консервированные помидоры, воду или бульон и готовьте 2-3 минуты. Затем добавьте отварные овощи и горох. Тушите около 10 минут, пока овощи полностью не приготовятся. В самом конце добавьте размороженные овощные шарики, листья шпината, соль и лимонный сок по вкусу. Тушите все в течение 5 минут. Подавайте с рисом, кускусом или булгуром.
Веганские такос
Ингредиенты (на 5 человек):
- 750 г растительного фарша VÄRLDSKLOK;
- 2 ст. л. приправы для тако или смеси специй тандури;
- 150 г лука;
- чеснок (4 зубчика среднего размера);
- кулинарное масло для жарки.
Другие ингредиенты*:
- 480 г, или 2 упаковки, лепешек GRÄDDAT;
- 100 г брусничного джема SYLT LINGON;
- 100 г, или 1 упаковка, жареного лука ROSTAD LÖK;
- 100 г консервированной кукурузы;
- 100 г соевых бобов (бобы эдамаме);
- 50 г зеленого салата (руккола, латук фриллис или что-то подобное);
- 2 помидора;
- 2 лайма;
- 2 авокадо;
- 100 г соуса с предпочитаемой степенью остроты;
- 100 г веганского сыра, натертого на терке.
*Перечисленные другие ингредиенты являются лишь рекомендацией и всегда могут быть заменены в зависимости от вашего настроения и вкусовых предпочтений.
Процесс приготовления:
Лук и чеснок нарежьте мелкими кубиками. Разогрейте большую сковороду. Обжарьте нарезанный лук и чеснок в большом количестве масла до полупрозрачности. Добавьте замороженный растительный фарш VÄRLDSKLOK с вашей любимой приправой или смесью специй. Тщательно перемешайте и жарьте, пока фарш не приобретет красивый цвет и не будет хорошо прожарен (это займет около 10 мин).
Нарежьте лепешки до желаемого размера. Если вы предпочитаете хрустящие такос, то поджарьте их в духовке при 180° C в течение 2-3 минут. Теплым лепешкам можно придать любую форму, так как после остывания они прекрасно сохраняют свою форму. Разрежьте все помидоры на части, удалите внутренности, а помидоры нарежьте кубиками. Разрежьте лайм на четвертинки. Порежьте авокадо на кубики и выдавите сверху немного сока лайма, чтобы авокадо не потемнело под воздействием воздуха.
Разложите все компоненты в центре обеденного стола, чтобы каждый мог собрать свой собственный такос. Собранные такос можно также запечь в духовке при температуре 200° C в течение 2-3 минут.
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