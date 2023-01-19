В Риге на набережной Генерала Радзиня разрешенная скорость движения снижена до 30 километров в час, сообщает агентство LETA.
На набережной Генерала Радзиня в Риге снижена скорость движения: виноваты ямы
На набережной Генерала Радзиня в Риге снижена скорость движения: виноваты ямы
Изменения необходимы, так как на мосту через городской канал активно возникают ямы, а ремонт покрытия холодным асфальтобетоном в данном месте неэффективен.
В починенном месте асфальтобетон быстро выбивается и образуются новые ямы.
В феврале в этом месте предусмотрены строительные работы в связи с интеграцией Rail Baltica в инфраструктуру Риги.
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