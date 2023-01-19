На набережной Генерала Радзиня в Риге снижена скорость движения: виноваты ямы

Изменения необходимы, так как на мосту через городской канал активно возникают ямы, а ремонт покрытия холодным асфальтобетоном в данном месте неэффективен.

В починенном месте асфальтобетон быстро выбивается и образуются новые ямы.

В феврале в этом месте предусмотрены строительные работы в связи с интеграцией Rail Baltica в инфраструктуру Риги.