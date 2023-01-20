Видео ⟩ "Пытается подружиться с детьми": у школы в Пурвциемсе замечен подозрительный мужчина в розовом

В программу поступило несколько сообщений от родителей о том, что у Рижской 84-й средней школы часто видят подозрительного мужчину, который пытается подружиться с юными учениками и высказывает им двусмысленные предложения.

Директор школы Винета Мисгирда, рассказывает: "Мы знаем, что да, такой человек время от времени появлялся на территории школы, вернее, на территории общественного спортивного комплекса. Была информация как от детей, так и от родителей. Мы сообщили в муниципальную полицию. Проводятся и дополнительные рейды - это поручил муниципалитет. К решению этого вопроса, чтобы за этим человеком наблюдали внимательнее, привлечен и школьный совет".

Представитель Рижской муниципальной полиции Том Садовксис говорит, что хотя звонков в муниципальную полицию и заявлений жителей в связи с инцидентом не поступало, сотрудники полиции самоуправления заметили публикации об этом человеке в социальных сетях.

В настоящее время этот мужчина не попал в поле зрения полиции, но как только это произойдет, Рижская муниципальная полиция сообщит об этом Госполиции, где, если подозрения о намерениях человека подтвердятся, будут работать в рамках уголовного процесса.

Государственная полиция, отреагировав на информацию, начала ведомственное расследование и выясняет обстоятельства. По неофициальным данным, мужчина уже один раз попадал в поле зрения полиции за публичное самоудовлетворение в Кенгарагсе.