Актеру Алеку Болдуину предъявят обвинение в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс

Уроженка Украины Галина Хатчинс была убита в октябре 2021 года; ей было 42 года. Болдуин случайно выстрелил ей в грудь из реквизитного пистолета, в котором оказался боевой патрон. Рикошетом в плечо был также ранен режиссер фильма Джоэл Соуза, он выжил.

Актер репетировал сцену, выхватывая "Кольт" 45-го калибра и направляя его в сторону камеры. Он был уверен, что револьвер заряжен холостыми патронами, так как ассистент режиссера, передавший ему оружие, выкрикнул фразу "cold gun" (то есть "холодный пистолет"), что означает безопасность оружия.

Менеджеру по оружейному реквизиту Ханне Гутьеррес-Рид также будет предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.

В четверг окружной прокурор Санта-Фе Мэри Кармак-Олтвис объявила, что к концу месяца против пары будут выдвинуты обвинения, поскольку для этого имеется достаточно улик.

"Никто не может быть выше закона, каждый заслуживает правосудия", - добавила окружной прокурор. По ее словам, их будет судить суд присяжных.