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Песков прокомментировал вопрос о продолжении мобилизации в России

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Песков прокомментировал вопрос о продолжении мобилизации в России
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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Фото: Viiviien/Shutterstock

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал вопрос о продолжении мобилизации, назвав его "юридическим", сообщает "Медуза".

На брифинге с журналистами Пескова попросили прокомментировать реакцию администрации Путина на обращение псковского депутата Артура Гайдука, который попросил Путина издать указ о прекращении мобилизации.

В документе, направленном депутату, говорилось, что указ президента о частичной мобилизации остается в силе.

В ответ Песков вновь заявил о необходимости ориентироваться на взгляды Путина на мобилизацию.

На просьбу уточнить, что означает фраза о продолжении действия указа из ответа администрации президента, представитель Кремля сказал: "Я думаю, это больше юридический вопрос. Я не готов вам сейчас отвечать".

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