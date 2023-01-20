Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал вопрос о продолжении мобилизации, назвав его "юридическим", сообщает "Медуза".
Песков прокомментировал вопрос о продолжении мобилизации в России
Песков прокомментировал вопрос о продолжении мобилизации в России
На брифинге с журналистами Пескова попросили прокомментировать реакцию администрации Путина на обращение псковского депутата Артура Гайдука, который попросил Путина издать указ о прекращении мобилизации.
В документе, направленном депутату, говорилось, что указ президента о частичной мобилизации остается в силе.
В ответ Песков вновь заявил о необходимости ориентироваться на взгляды Путина на мобилизацию.
На просьбу уточнить, что означает фраза о продолжении действия указа из ответа администрации президента, представитель Кремля сказал: "Я думаю, это больше юридический вопрос. Я не готов вам сейчас отвечать".
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