В приемном отделении Даугавпилсской региональной больницы умерла женщина. По словам ее дочери Ольги, 74-летняя Алдона Мелех кричала и взывала о помощи, но к ней так никто и не подошел. В больнице ситуацию объяснили наплывом тяжелых пациентов, сообщает программа "Новый день" портала Rus.LSM.
В приемном отделении Даугавпилсской больницы умерла женщина. Дочь говорит, к ней никто не подошел
Женщина поступила в больницу в четверг, 12 января, с непроходимостью кишечника, у нее была кишечная стома - это отверстие кишки, сформированное хирургическим путем после удаления части кишечника и выведенное на переднюю брюшную стенку, предназначенное для отведения содержимого кишечника. По словам дочери, это не мешало женщине жить активно, правда, периодически возникали проблемы с непроходимостью кишечника.
"И тут у нее опять был приступ. Опять четыре дня она не могла сходить, ничего... Я подошла к семейному посоветоваться, спросила, что нам делать. Вызывайте "скорую". Мы вызвали "скорую". "Скорая", молодцы, быстро приехали, все сделали. Сказали, мы вас забираем. Я еще "скорую" спрашиваю, можно мне с вами ехать? Нет смысла, вас никто туда не пропустит", - рассказала передаче дочь женщины, отметив, что ничто не предвещало беды, так как ранее врачи проблему с непроходимостью решали без проволочек.
Мать унесли на носилках, врачи сказали позвонить позже. Спустя какое-то время стало известно, что она скончалась, сообщает передача.
Так как Алдона Мелех когда-то сама работала в этой больнице, ее дочь Ольга нашла бывших коллег матери и узнала подробности произошедшего. Больше всего ее возмутили действия хирурга-травматолога:
"Он единственный ходил взад-вперед, и она просила помощи. Он не соизволил даже к ней подойти. Он просто прошел мимо. И девочки, которые сидели в фойе, ни один человек, никто не подошел".
В свою очередь в Даугавпилсской региональной больнице отмечают, что причин обвинять травматолога в неоказании помощи и халатности нет - женщина не была его пациенткой, он просто проходил мимо.
"Я никогда особо не пытаюсь медиков обелять, и к конкретному врачу-травматологу, который был упомянут в публикации, у меня у самого периодически есть вопросы. И на данный момент в связи с тем, от чего лечилась женщина, занимался ею совсем другой пост. Находилась она в другом конце отделения, и он по всем критериям не имеет права покинуть свой пост и своих пациентов, чтобы начать заниматься терапевтическими", - рассказал руководитель больницы Григорий Семенов.
Глава больницы принес соболезнования и извинения родным Алдоны Мелех. Он отмечает, что в тот день в больнице наблюдался наплыв тяжелых пациентов и все приемное отделение было укомплектовано.
На время разбирательства причастные медики от работы отстранены. Начато расследование, будут просмотрены и камеры видеонаблюдения. В свою очередь дочь погибшей женщины раздумывает, жаловаться ли ей в Инспекцию здоровья.
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