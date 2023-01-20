В приемном отделении Даугавпилсской больницы умерла женщина. Дочь говорит, к ней никто не подошел

Женщина поступила в больницу в четверг, 12 января, с непроходимостью кишечника, у нее была кишечная стома - это отверстие кишки, сформированное хирургическим путем после удаления части кишечника и выведенное на переднюю брюшную стенку, предназначенное для отведения содержимого кишечника. По словам дочери, это не мешало женщине жить активно, правда, периодически возникали проблемы с непроходимостью кишечника.

"И тут у нее опять был приступ. Опять четыре дня она не могла сходить, ничего... Я подошла к семейному посоветоваться, спросила, что нам делать. Вызывайте "скорую". Мы вызвали "скорую". "Скорая", молодцы, быстро приехали, все сделали. Сказали, мы вас забираем. Я еще "скорую" спрашиваю, можно мне с вами ехать? Нет смысла, вас никто туда не пропустит", - рассказала передаче дочь женщины, отметив, что ничто не предвещало беды, так как ранее врачи проблему с непроходимостью решали без проволочек.