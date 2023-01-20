В Кулдиге мужчина насмотрелся сериалов про серийных убийц и попытался убить знакомую

Вечером 13 января полиция получила информацию о том, что в Кулдиге в ходе конфликта женщине были нанесены телесные повреждения.

Полиция выяснила личность нападавшего мужчины и начала розыскные мероприятия, однако виновник скрывался от полиции до тех пор, пока отец не уговорил его пойти и признаться. После этого мужчина позвонил в полицию и сообщил о своем местонахождении.

15 января к мужчине была применена мерра пресечения в виде ареста.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный и пострадавшая были давно знакомы, и мужчина пришел к женщине с целью убить ее.

Перед этим он читал книги и смотрел сериалы о серийных убийцах, где и получил информацию о том, как убить человека, после чего решил испытать полученные знания на женщине.

Мужчина обманом выманил ее из квартиры - в коридор - и совершил нападение, нанеся телесные повреждения. Женщину с полученными травмами доставили в медучреждение, где она продолжает лечение.

Мужчина ранее в поле зрения полиции не попадал. В рамках уголовного процесса назначена судебная психологическо-психиатрическая экспертиза.