Президент Грузии призвала правительство разобраться с наплывом граждан России в страну

"Я не поддерживаю возобновление рейсов с Россией. Я не могу согласиться с аргументом, который используется в поддержку этой позиции, будто бы это послужит облегчению проблем проживающих в России грузин", - указала президент.

По словам Зурабишвили, нынешняя позиция правительства Грузии по вопросу о вторжении России в Украину "по меньшей мере непонятна" как грузинскому обществу, так и ей самой.

Президент также призвала правительство "серьезно изучить большой наплыв граждан России в Грузию, общественность почувствовала, что ее национальные интересы и безопасность учитываются и защищаются".

"Вместо возобновления полетов правительству следует позаботиться о репутации страны и категорически ответить на обвинения в адрес страны об обходе санкций через Грузию", - указала Зурабишвили.

После начала полномасштабной войны России против Украины премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что его стране не присоединится к западным санкциям против России.

С течением времени эта позиция неоднократно подтверждалась.

Согласно данным разведки Украины, Грузия помогает России обходить западные санкции.

После начала мобилизации в России тысячи граждан РФ сбежали в Грузии.