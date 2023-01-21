Видео ⟩ Уникальная операция: в Латвии прооперировали рак поджелудочной железы

До сих пор операцию выполняли только по старой методике, но на этот раз ее выполнили лапароскопически. То есть не вскрывая желудок полностью, а сделав четыре небольших разреза в брюшной стенке, заполнив брюшную полость углекислым газом и введя специальное оборудование с камерой, которая проецирует изображение на брюшную полость через разрезы монитора.

Благодаря щадящей операции пациентка Инара уже выписана из больницы.

"Я просто хожу, хожу по дому. Это очень хорошо, потому что только 12-й день [после операции]. Если бы ее делали традиционными методами, это было бы довольно тяжело. Слава и честь нашим врачам", - подчеркнула Инара.

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