Главы МИД стран Балтии призвали Германию незамедлительно передать Киеву боевые танки Leopard, передает украинский портал Unian.
Страны Балтии призвали Берлин срочно передать Киеву танки
"Мы, министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии, призываем Германию предоставить Украине танки Leopard. Это нужно для быстрого прекращения российской агрессии, помощи Украине и восстановления мира в Европе", - говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича и министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, опубликованном в Twitter.
We, 🇪🇪 🇱🇻 🇱🇹 Foreign Ministers, call on Germany to provide Leopard tanks to Ukraine now. This is needed to stop Russian aggression, help Ukraine and restore peace in Europe quickly. Germany as the leading European power has special responsibility in this regard.— Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) January 21, 2023
Министры подчеркнули, что "Германия как ведущая европейская страна несет особую ответственность в этом отношении".
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