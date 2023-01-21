Сб, 21.01.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Страны Балтии призвали Берлин срочно передать Киеву танки

rus.tvnet.lv/LETA
Страны Балтии призвали Берлин срочно передать Киеву танки
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments 1
Вооруженные силы НАТО. Снимок иллюстративный.
Вооруженные силы НАТО. Снимок иллюстративный. Фото: FABIAN BIMMER / REUTERS

Главы МИД стран Балтии призвали Германию незамедлительно передать Киеву боевые танки Leopard, передает украинский портал Unian.

"Мы, министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии, призываем Германию предоставить Украине танки Leopard. Это нужно для быстрого прекращения российской агрессии, помощи Украине и восстановления мира в Европе", - говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича и министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, опубликованном в Twitter.

Министры подчеркнули, что "Германия как ведущая европейская страна несет особую ответственность в этом отношении".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх