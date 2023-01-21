Страны Балтии призвали Берлин срочно передать Киеву танки

"Мы, министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии, призываем Германию предоставить Украине танки Leopard. Это нужно для быстрого прекращения российской агрессии, помощи Украине и восстановления мира в Европе", - говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича и министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, опубликованном в Twitter.