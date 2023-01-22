Силиня: Министерство образования недостаточно внимания уделяет проблемам детей

По ее словам, проблемы с детьми не всегда вовремя выявляются, и дело не только в серьезных проблемах со здоровьем. Также это могут быть различные нарушения поведения или проблемы с интеграцией в коллектив, общество, проблемы с речью, признаки аутизма. Это вещи, в которых родители часто путаются, но если их вовремя обнаружить, это поможет быстрее оказать поддержку семье, ребенку, детскому саду или школе.

"Сейчас такой системы нет, и родитель должен сам идти к врачу и искать поддержку. Идея состоит в том, чтобы в детских садах был обученный персонал, способный выявлять эти проблемы, и семейные врачи тоже были бы лучше подготовлены", - сказала Силина.

В настоящее время реализуется программа, поддерживаемая МКЦ, в которой участвуют воспитатели дошкольных учреждений, родители, и вспомогательный персонал. По словам Силини, эту программу следует развивать еще дальше, чтобы к ней могли подключиться и специалисты в области здравоохранения.

Силиня считает, что Министерство образования могло бы уделять больше внимания проблемам детей.

Также она признала, что в настоящее время Латвия переживает демографическую яму. По мнению министра, важно развивать услуги для детей, которые уже есть

"Я должна признать, что в ближайшее время я не вижу прорыва в демографии, но что нужно остановить эту яму. Это чрезвычайно важно, и благодаря услугам, поддержке молодых родителей, системе пособий, достаточно продолжительного отпуска по уходу за ребенком - до 1,5 лет - мы надеемся это обеспечить", - сказала Силиня.

Она отметила, что в демографию уже вложены огромные средства. В этом году это около 340 млн евро.