Юристы Сейма: обязательный призыв надо вводить вместе с альтернативной службой

Юристы подали свои соображения и предложения по устранению существенных недостатков законопроекта о СГО. Ранее юридическое бюро уже высказало резкую критику предложения во время его рассмотрения в Сейме.

Юристы напоминают, что ранее Конституционный суд уже признавал случаи, когда те или иные правовые нормы принимались ненадлежащим образом, поскольку законодатель не располагал необходимыми данными и их анализом.

Пока что только в отдаленном будущем ожидается принятие отдельного законопроекта, который будет предусматривать, что СГО может быть заменена государственной гражданской службой. Как поясняется в аннотации к законопроекту о СГО, данная норма будет распространяться на лиц, которые не могут служить в СГО в силу своих убеждений или по другой причине.

"Поэтому введение СГО неразрывно связано с введением государственной гражданской (альтернативной) службы", - отмечают юристы.

Законопроект предусматривает, что во второй половине 2023 года призыв на СГО станет обязательным, но в этот период, вероятно, еще не будет принят закон о государственной гражданской службе. Следовательно, у призывников фактически не будет возможности проходить альтернативную службу.

Право на на отказ от военной службы на основании убеждений защищено 99-й статьей Конституции и Европейской конвенцией о правах человека, а также Хартией основных прав ЕС, отмечают юристы.