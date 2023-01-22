До дня вступления в силу законопроекта об альтернативной службе в законопроекте о службе государственной обороны (СГО) следует предусмотреть, что зачисление на СГО происходит только на добровольной основе. Такое предложение внесло юридическое бюро Сейма.
Юристы Сейма: обязательный призыв надо вводить вместе с альтернативной службой
Юристы подали свои соображения и предложения по устранению существенных недостатков законопроекта о СГО. Ранее юридическое бюро уже высказало резкую критику предложения во время его рассмотрения в Сейме.
Юристы напоминают, что ранее Конституционный суд уже признавал случаи, когда те или иные правовые нормы принимались ненадлежащим образом, поскольку законодатель не располагал необходимыми данными и их анализом.
Пока что только в отдаленном будущем ожидается принятие отдельного законопроекта, который будет предусматривать, что СГО может быть заменена государственной гражданской службой. Как поясняется в аннотации к законопроекту о СГО, данная норма будет распространяться на лиц, которые не могут служить в СГО в силу своих убеждений или по другой причине.
"Поэтому введение СГО неразрывно связано с введением государственной гражданской (альтернативной) службы", - отмечают юристы.
Законопроект предусматривает, что во второй половине 2023 года призыв на СГО станет обязательным, но в этот период, вероятно, еще не будет принят закон о государственной гражданской службе. Следовательно, у призывников фактически не будет возможности проходить альтернативную службу.
Право на на отказ от военной службы на основании убеждений защищено 99-й статьей Конституции и Европейской конвенцией о правах человека, а также Хартией основных прав ЕС, отмечают юристы.
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