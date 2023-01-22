В Олайне у примерно 3100 клиентов Sadales tīkls проблемы с электроснабжением

Сегодня, 22 января, после 12:00 зарегистрированы технологические помехи в электросети, влияющих на клиентов в Олайнском крае.

Бригада Sadales tīkls незамедлительно начала локализацию повреждения, чтобы всем клиентам возобновить поставку электроэнергии по возможности быстрее.

Причина нарушений электроснабжения выясняется.