В Олайне у около 3100 клиентов нарушено электроснабжение, сообщил руководитель коммуникационных проектов Sadales tīkls Марк Скуйиньш.
В Олайне у примерно 3100 клиентов Sadales tīkls проблемы с электроснабжением
В Олайне у примерно 3100 клиентов Sadales tīkls проблемы с электроснабжением
Сегодня, 22 января, после 12:00 зарегистрированы технологические помехи в электросети, влияющих на клиентов в Олайнском крае.
Бригада Sadales tīkls незамедлительно начала локализацию повреждения, чтобы всем клиентам возобновить поставку электроэнергии по возможности быстрее.
Причина нарушений электроснабжения выясняется.
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