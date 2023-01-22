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В Олайне у примерно 3100 клиентов Sadales tīkls проблемы с электроснабжением

rus.tvnet.lv
В Олайне у примерно 3100 клиентов Sadales tīkls проблемы с электроснабжением
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Замерзшие провода. Иллюстративное фото.
Замерзшие провода. Иллюстративное фото. Фото: Schutterstock.com

В Олайне у около 3100 клиентов нарушено электроснабжение, сообщил руководитель коммуникационных проектов Sadales tīkls Марк Скуйиньш.

Сегодня, 22 января, после 12:00 зарегистрированы технологические помехи в электросети, влияющих на клиентов в Олайнском крае.

Бригада Sadales tīkls незамедлительно начала локализацию повреждения, чтобы всем клиентам возобновить поставку электроэнергии по возможности быстрее.

Причина нарушений электроснабжения выясняется.

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