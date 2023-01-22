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Фото и видео ⟩ Борис Джонсон посетил разрушенную войной Бородянку

rus.tvnet.lv
Борис Джонсон посетил разрушенную войной Бородянку
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Борис Джонсон в украинском городе Бородянка
Борис Джонсон в украинском городе Бородянка Фото: Reuters/ScanPix

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил Украину, в том числе разрушенную российскими войсками Бородянку.

По словам Джонсона, он посетил Украину по приглашению президента Владимира Зеленского.

Бюро премьер-министра Великобритании Руши Сунака сообщило, что Сунак поддерживает визит Джонсона.

"Это привилегия - посетить Украину по приглашению президента Зеленского. Страдания жителей Украины были слишком долгими. Единственный способ, как прекратить эту войну, это победить Украине - и победить по возможности быстрее", - сообщил Джонсон, призвав страны сплотиться и дать Украине все инструменты, необходимые ей для победы.

"Чем быстрее Путин потерпит неудачу, тем лучше будет для Украины и всего мира", - добавил он.

Представитель Джонсона по связям с прессой добавил, что Джонсон полностью поддерживает политику правительства Великобритании в отношении Украины, в том числе недавнее решение передать Украине танки Challenger 2.

Джонсон в ходе визита продемонстрировал солидарность с народом Украины, сказал его представитель по связям с прессой.

Джонсон, занявший должность премьер-министра в 2019 году, в июле прошлого года был вынужден уйти в отставку после нескольких скандалов, которые среди прочего были связаны с нарушениями ковидного карантина на Даунинг-стрит, расточительным ремонтом его официальной резиденции и назначением на высокий пост кандидата, обвиняемого в неподобающем поведении.

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