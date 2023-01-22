Фото и видео ⟩ Борис Джонсон посетил разрушенную войной Бородянку

⚡️ Ex-British PM Boris Johnson visits Kyiv suburbs, meets with Zelensky.



Johnson, who's been out of office since September, made an unannounced visit to two war-torn cities outside of Kyiv, Bucha and Borodianka, on Jan. 21.



(Video by President's Office) pic.twitter.com/Z8iZng8gsQ — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) January 22, 2023

По словам Джонсона, он посетил Украину по приглашению президента Владимира Зеленского.

Бюро премьер-министра Великобритании Руши Сунака сообщило, что Сунак поддерживает визит Джонсона.

"Это привилегия - посетить Украину по приглашению президента Зеленского. Страдания жителей Украины были слишком долгими. Единственный способ, как прекратить эту войну, это победить Украине - и победить по возможности быстрее", - сообщил Джонсон, призвав страны сплотиться и дать Украине все инструменты, необходимые ей для победы.

"Чем быстрее Путин потерпит неудачу, тем лучше будет для Украины и всего мира", - добавил он.

Представитель Джонсона по связям с прессой добавил, что Джонсон полностью поддерживает политику правительства Великобритании в отношении Украины, в том числе недавнее решение передать Украине танки Challenger 2.

Джонсон в ходе визита продемонстрировал солидарность с народом Украины, сказал его представитель по связям с прессой.

Джонсон, занявший должность премьер-министра в 2019 году, в июле прошлого года был вынужден уйти в отставку после нескольких скандалов, которые среди прочего были связаны с нарушениями ковидного карантина на Даунинг-стрит, расточительным ремонтом его официальной резиденции и назначением на высокий пост кандидата, обвиняемого в неподобающем поведении.