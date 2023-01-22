Видео ⟩ 4000 килограммов сыра! В США приготовлена самая большая в мире пицца

Pizza Hut created a massive pepperoni pizza and broke a Guinness World Record pic.twitter.com/StYxeFIqHt — CNN International (@cnni) January 20, 2023

Рекорд Гиннесса за самую большую в мире пиццу в среду, 18 января, был присужден сети пиццерий Pizza Hut и ютуберу Эрику Деккеру, которые объединили усилия, чтобы в конференц-центре Лос-Анджелеса приготовить пиццу размером 1300 квадратных метров.

Согласно сообщению Pizza Hut,

пицца была приготовлена из примерно 6200 килограммов теста, 2245 килограммов соуса, 4000 килограммов сыра и 630 496 кусочков пеперони.

Чтобы приготовить пиццу, работники сначала выложили слои теста, смазали их томатной пастой и затем добавили остальные ингредиенты. Когда все было готово, пиццу испекли по частям.

Ее разрезали на 68 000 кусков.

Pizza Hut сообщила, что самая большая в мире пицца будет пожертвована благотворительным организациям в Лос-Анджелесе.

Деккер, известный под ником Airrack, ранее обещал своим подписчикам побить рекорд самой большой в мире пиццы, если число его подписчиков вырастет до 10 миллионов пользователей YouTube. Чтобы сделать это, он объединил усилие с огромной сетью пиццерий.

True story: When I was 8 yrs old I threw a pizza party at a bowling alley and no one showed up. To get revenge, I spent the past 18 years scheming how to make the worlds largest pizza and today it happened. No one out-pizzas the hut. @pizzahut pic.twitter.com/P3GzlmwdcX — Airrack (@airrack) January 21, 2023