В Калифорнии, США, была приготовлена самая большая в мире пицца, сообщают американские СМИ.
Видео ⟩ 4000 килограммов сыра! В США приготовлена самая большая в мире пицца
Pizza Hut created a massive pepperoni pizza and broke a Guinness World Record pic.twitter.com/StYxeFIqHt— CNN International (@cnni) January 20, 2023
Рекорд Гиннесса за самую большую в мире пиццу в среду, 18 января, был присужден сети пиццерий Pizza Hut и ютуберу Эрику Деккеру, которые объединили усилия, чтобы в конференц-центре Лос-Анджелеса приготовить пиццу размером 1300 квадратных метров.
Согласно сообщению Pizza Hut,
пицца была приготовлена из примерно 6200 килограммов теста, 2245 килограммов соуса, 4000 килограммов сыра и 630 496 кусочков пеперони.
Чтобы приготовить пиццу, работники сначала выложили слои теста, смазали их томатной пастой и затем добавили остальные ингредиенты. Когда все было готово, пиццу испекли по частям.
Ее разрезали на 68 000 кусков.
Pizza Hut сообщила, что самая большая в мире пицца будет пожертвована благотворительным организациям в Лос-Анджелесе.
Деккер, известный под ником Airrack, ранее обещал своим подписчикам побить рекорд самой большой в мире пиццы, если число его подписчиков вырастет до 10 миллионов пользователей YouTube. Чтобы сделать это, он объединил усилие с огромной сетью пиццерий.
True story: When I was 8 yrs old I threw a pizza party at a bowling alley and no one showed up. To get revenge, I spent the past 18 years scheming how to make the worlds largest pizza and today it happened. No one out-pizzas the hut. @pizzahut pic.twitter.com/P3GzlmwdcX— Airrack (@airrack) January 21, 2023
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