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Видео ⟩ 4000 килограммов сыра! В США приготовлена самая большая в мире пицца

rus.tvnet.lv
4000 килограммов сыра! В США приготовлена самая большая в мире пицца
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Самая большая в мире пицца
Самая большая в мире пицца Фото: Reuters/ScanPix

В Калифорнии, США, была приготовлена самая большая в мире пицца, сообщают американские СМИ.

Рекорд Гиннесса за самую большую в мире пиццу в среду, 18 января, был присужден сети пиццерий Pizza Hut и ютуберу Эрику Деккеру, которые объединили усилия, чтобы в конференц-центре Лос-Анджелеса приготовить пиццу размером 1300 квадратных метров.

Согласно сообщению Pizza Hut,

пицца была приготовлена из примерно 6200 килограммов теста, 2245 килограммов соуса, 4000 килограммов сыра и 630 496 кусочков пеперони.

Чтобы приготовить пиццу, работники сначала выложили слои теста, смазали их томатной пастой и затем добавили остальные ингредиенты. Когда все было готово, пиццу испекли по частям.

Ее разрезали на 68 000 кусков.

Pizza Hut сообщила, что самая большая в мире пицца будет пожертвована благотворительным организациям в Лос-Анджелесе.

Деккер, известный под ником Airrack, ранее обещал своим подписчикам побить рекорд самой большой в мире пиццы, если число его подписчиков вырастет до 10 миллионов пользователей YouTube. Чтобы сделать это, он объединил усилие с огромной сетью пиццерий.

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