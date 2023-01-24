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Актриса Белла Рамзи когда-то поразила всех в "Игре престолов". А сейчас она снова в топе - что случилось?

rus.tvnet.lv
Актриса Белла Рамзи когда-то поразила всех в "Игре престолов". А сейчас она снова в топе - что случилось?
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Белла Рамзи
Белла Рамзи Фото: AP/Scanpix

Белла Рамзи поразила всех актерским талантом уже в первой экранной роли - в "Игре престолов". А теперь ее регулярно приглашают сняться в крупных проектах. Об одном из них и о самой актрисе и пойдет речь. 

Что за сериал

В начале 2023 года на экраны вышел телесериал в жанре постапокалиптической драмы "Одни из нас" (англ. The Last of Us; точный перевод - "Последние из нас"). Примечателен он тем, что в его основе - видеоигра, а за его создание взялся канал HBO при участии сценаристов "Чернобыля", бюджет одного эпизода превышает 10 миллионов долларов.

Трейлер сериала "Одни из нас" (на английском языке)

В центре сюжета игры и сериала - контрабандист Джоэл, который везет сироту Элли через страну, кишащую зомби.

В свою очередь, в главных ролях - именитые звезды Белла Рамзи ("Игра престолов") и Педро Паскаль ("Игра престолов", "Мандалорец"). 

Педро Паскаль и Белла Рамзи
Педро Паскаль и Белла Рамзи Фото: AP/Scanpix

В первую ночь после премьеры пилотный эпизод посмотрели 4,7 миллиона зрителей в США (на HBO и HBO Max). Это второй показатель по просмотрам дебютного эпизода HBO с 2010 года, после премьеры "Дома Дракона".

Спустя два дня первый эпизод посмотрело в общей сложности 10 миллионов зрителей в США.

Отзывы о сериале

При выборе актрисы продюсеры наткнулись на запись с прослушиванием Рамзи на роль Лианны Мормонт ("Игра престолов") и спустя месяц утвердили ее в сериале. Игра актеров и сам сериал уже успели получить признание как критиков и зрителей, так и фанатов игры. 

На Rotten Tomatoes телесериал имеет рейтинг 97%, основанный на 135 рецензиях критиков со средним баллом 8,8 из 10. На сайте-агрегаторе Metacritic рейтинг сериала составляет 84 балла из 100 возможных на основании 36 обзоров критиков, что означает "всеобщее признание". 

(Википедия)

Кроме того, критики высоко оценили "химию" взаимодействия между Педро Паскалем и Беллой Рамзи.

Однако изначально выбор актрисы на роль Элли вызвал волну возмущения в соцсетях - дело в том, что якобы Белла не так миловидна, как ее компьютерный прототип, многие называли ее "мискастом"*.

*явная ошибка, допущенная создателями фильма на этапе отбора актеров.

В свою очередь, после выхода сериала все больше людей признают, что Рамзи прекрасно справилась с ролью, но споры ведутся до сих пор.

Ранее же 19-летняя Рамзи заявила, что знает о негативной реакции некоторых поклонников серии игр. Девушка первый раз столкнулась с подобным. По ее словам, она очень переживала и даже стала сомневаться в своих актерских способностях. Однако поддержка коллег придала ей уверенности в себе.

Реакции на выбор актрисы и сериал

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О самой актрисе

Изабелле Мэй Рамзи 19 лет, она родилась в Англии, где росла со старшей сестрой. Отец девочек - бизнесмен Алекс Рамзи. Белла училась дистанционно и с самого раннего детства занималась актерским мастерством, пением и танцами, посещая студию театрального искусства. Так что на сцену со спектаклями и мюзиклами она вышла довольно рано.

Наиболее известна Белла Рамзи по своей роли в шестом сезоне сериала "Игра престолов", который сама она не смотрела из-за запрета родителей. Изначально девочка должна была появиться в одной сцене, но она так понравилась создателям сериала, что сюжетную линию персонажа увеличили.

За свою актерскую карьеру Рамзи успела сняться в нескольких проектах, в том числе в драме "Джуди" на одной площадке с Рене Зеллвегер и в сериале от Netflix "Самая плохая ведьма". За последнюю работу Белла получила детскую версию премии BAFTA.

В настоящее время Рамзи обучает танцам, пению и актерскому мастерству людей с особенными потребностями. Исполнительница является послом "Гринписа" и покровителем театральной труппы Bamboozle.

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