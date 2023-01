Актриса Белла Рамзи когда-то поразила всех в "Игре престолов". А сейчас она снова в топе - что случилось?

В начале 2023 года на экраны вышел телесериал в жанре постапокалиптической драмы "Одни из нас" (англ. The Last of Us; точный перевод - "Последние из нас"). Примечателен он тем, что в его основе - видеоигра, а за его создание взялся канал HBO при участии сценаристов "Чернобыля", бюджет одного эпизода превышает 10 миллионов долларов.