Белла Рамзи поразила всех актерским талантом уже в первой экранной роли - в "Игре престолов". А теперь ее регулярно приглашают сняться в крупных проектах. Об одном из них и о самой актрисе и пойдет речь.
Актриса Белла Рамзи когда-то поразила всех в "Игре престолов". А сейчас она снова в топе - что случилось?
Что за сериал?
В начале 2023 года на экраны вышел телесериал в жанре постапокалиптической драмы "Одни из нас" (англ. The Last of Us; точный перевод - "Последние из нас"). Примечателен он тем, что в его основе - видеоигра, а за его создание взялся канал HBO при участии сценаристов "Чернобыля", бюджет одного эпизода превышает 10 миллионов долларов.
Трейлер сериала "Одни из нас" (на английском языке)
В центре сюжета игры и сериала - контрабандист Джоэл, который везет сироту Элли через страну, кишащую зомби.
В свою очередь, в главных ролях - именитые звезды Белла Рамзи ("Игра престолов") и Педро Паскаль ("Игра престолов", "Мандалорец").
В первую ночь после премьеры пилотный эпизод посмотрели 4,7 миллиона зрителей в США (на HBO и HBO Max). Это второй показатель по просмотрам дебютного эпизода HBO с 2010 года, после премьеры "Дома Дракона".
Спустя два дня первый эпизод посмотрело в общей сложности 10 миллионов зрителей в США.
Отзывы о сериале
При выборе актрисы продюсеры наткнулись на запись с прослушиванием Рамзи на роль Лианны Мормонт ("Игра престолов") и спустя месяц утвердили ее в сериале. Игра актеров и сам сериал уже успели получить признание как критиков и зрителей, так и фанатов игры.
На Rotten Tomatoes телесериал имеет рейтинг 97%, основанный на 135 рецензиях критиков со средним баллом 8,8 из 10. На сайте-агрегаторе Metacritic рейтинг сериала составляет 84 балла из 100 возможных на основании 36 обзоров критиков, что означает "всеобщее признание".
(Википедия)
Кроме того, критики высоко оценили "химию" взаимодействия между Педро Паскалем и Беллой Рамзи.
Однако изначально выбор актрисы на роль Элли вызвал волну возмущения в соцсетях - дело в том, что якобы Белла не так миловидна, как ее компьютерный прототип, многие называли ее "мискастом"*.
*явная ошибка, допущенная создателями фильма на этапе отбора актеров.
В свою очередь, после выхода сериала все больше людей признают, что Рамзи прекрасно справилась с ролью, но споры ведутся до сих пор.
Ранее же 19-летняя Рамзи заявила, что знает о негативной реакции некоторых поклонников серии игр. Девушка первый раз столкнулась с подобным. По ее словам, она очень переживала и даже стала сомневаться в своих актерских способностях. Однако поддержка коллег придала ей уверенности в себе.
Реакции на выбор актрисы и сериал
Внимание! Некоторые твиты содержат нецензурную лексику
МЕНЬШЕ ВСЕГО я ожидал что Белла Рамзи будет хорошей Элли— comandante sam attwood ⚔️ (@hciledakcirf) January 17, 2023
ОНА НЕ ПРОСТО ХОРОША
ОНА ВОСХИТИТЕЛЬНА #TheLastOfUs
По первой серии Белла Рамзи нормально обыгрывает. Но блять меня постоянно отвлекает, что у неё в кадре такой маленький рот! Причём на фотках или в ИП она хорошо выглядит. Кажется образ Элли ей просто не подходит— Лоли Самурай (@LoliSamuraj) January 22, 2023
Белла Рамзи хоть и не похожа на игровую Элли, но и не вижу тут никакого мискаста. Хорошо играет, а это лучше, чем смотреть на актеров-деревяшек.— Møreau (@luxesss) January 22, 2023
Посмотрел первую серию Одни из нас. Белла Рамзи хорошо отыгрывает Элли, но выглядит все еще как мисскаст. Сама серия зашла.— PLUXER (@pluxer1) January 20, 2023
Параллельно смотрю Противостояние. По вайбам очень похоже. Так что если хотите подобного, то вот вам заменитель.
Это первое. Второе. Игра актёров ме понравилась. Белла Рамзи мне понравилась. Я бы даже сказала, что для меня она идеально передала характер Элли.— т🐡ня (@ebtaswat) January 16, 2023
Никогда не понимала хейта в её сторону чисто из-за того, что она "не похожа" на игровую модельку.
Кто бы что там не говорил, но Белла Рамзи прекрасна 🥺❤#TheLastOfUsHBO— Morgana 😈❤ (@Morganaluthor25) January 16, 2023
Идите в задницу кто считает, что убогая и лицом не вышла 🖕🖕🖕 pic.twitter.com/Sg49dog8cz
Белла Рамзи очень хорошо вписывается в роль, а еще прекрасно отыгрывает, смотреть одно удовольствие)— Nika (@unikosha_) January 18, 2023
Но от своих слов, что лучше бы ей сделали челку как у Элли из игры, я не отказываюсь)
И почему-то когда все бомбили, то прикрепляли очень неудачные фото, на деле она же милая pic.twitter.com/JpYVtfM7kJ
пошли в жопу все кто критиковали кастинг БЕЛЛА РАМЗИ БУКВАЛЬНО ЭЛЛИ— сарказтирую | tlou spoilers (@karasnapensii) January 16, 2023
Только что посмотрела первую серию #TheLastOfUsHBO— K (@iamchrist1ne) January 17, 2023
Очень зашло! Белла Рамзи умничка!! Паскаль 🔥 pic.twitter.com/uofMGDaFP7
То, что Белла Рамзи окажется Элли больше, чем сама Элли, оказалось неожиданностью настолько шокирующей, что у меня нет слов. Педро пока проявил себя буквально в одной сцене - той ужасной сцене с дочерью, над которой все игравшие выплакали все свои слёзы на многие годы вперёд.— Плотоядный грибок (@phoenix_univers) January 16, 2023
О самой актрисе
Изабелле Мэй Рамзи 19 лет, она родилась в Англии, где росла со старшей сестрой. Отец девочек - бизнесмен Алекс Рамзи. Белла училась дистанционно и с самого раннего детства занималась актерским мастерством, пением и танцами, посещая студию театрального искусства. Так что на сцену со спектаклями и мюзиклами она вышла довольно рано.
Наиболее известна Белла Рамзи по своей роли в шестом сезоне сериала "Игра престолов", который сама она не смотрела из-за запрета родителей. Изначально девочка должна была появиться в одной сцене, но она так понравилась создателям сериала, что сюжетную линию персонажа увеличили.
За свою актерскую карьеру Рамзи успела сняться в нескольких проектах, в том числе в драме "Джуди" на одной площадке с Рене Зеллвегер и в сериале от Netflix "Самая плохая ведьма". За последнюю работу Белла получила детскую версию премии BAFTA.
В настоящее время Рамзи обучает танцам, пению и актерскому мастерству людей с особенными потребностями. Исполнительница является послом "Гринписа" и покровителем театральной труппы Bamboozle.
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