Актриса Белла Рамзи когда-то поразила всех в "Игре престолов". А сейчас она снова в топе - что случилось?

Что за сериал?

В начале 2023 года на экраны вышел телесериал в жанре постапокалиптической драмы "Одни из нас" (англ. The Last of Us; точный перевод - "Последние из нас"). Примечателен он тем, что в его основе - видеоигра, а за его создание взялся канал HBO при участии сценаристов "Чернобыля", бюджет одного эпизода превышает 10 миллионов долларов.

Трейлер сериала "Одни из нас" (на английском языке)

В центре сюжета игры и сериала - контрабандист Джоэл, который везет сироту Элли через страну, кишащую зомби.

В свою очередь, в главных ролях - именитые звезды Белла Рамзи ("Игра престолов") и Педро Паскаль ("Игра престолов", "Мандалорец").

Педро Паскаль и Белла Рамзи Фото: AP/Scanpix

В первую ночь после премьеры пилотный эпизод посмотрели 4,7 миллиона зрителей в США (на HBO и HBO Max). Это второй показатель по просмотрам дебютного эпизода HBO с 2010 года, после премьеры "Дома Дракона".

Спустя два дня первый эпизод посмотрело в общей сложности 10 миллионов зрителей в США.

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