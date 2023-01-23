СМИ: у резиденции Путина размещены персональные ракетные комплексы "Панцирь"

Как рассказали изданию местные жители, комплекс "Панцир-С1" недавно появился в поселке Ящерово Новгородской области, который находится примерно в шести километрах от резиденции Путина на Валдае.

По словам местных жителей, комплекс "Панцирь" появился несколько недель назад. То, что такой комплекс действительно находится в поселке, подтверждают и несколько жителей окрестных сел.

Этот комплекс находится на постоянном боевом дежурстве и на нем постоянно находятся не менее трех военнослужащих.

"Агентство" подчеркивает, что вблизи Ящерово нет объектов критической инфраструктуры, стратегических объектов, крупных компаний или военных баз.

Минобороны России и Кремль пока не комментируют наличие установки на Валдае.

Также на прошлой неделе очевидцы сообщили, что комплекс "Панцирь" видели в селе Заречье - примерно в десяти километрах от резиденции Путина в Ново-Огорово.

Внимание! В твите содержится нецензурная лексика

В Московской области установили ПВО в 10 километрах от резиденции Путина в Ново-Огарёво. Страшно стало хуйлу? pic.twitter.com/aDwhcPSNqe — Leonid Nevzlin (@Nevzlin) January 20, 2023

Напомним, что RUS TVNET уже писал и о том, что на крышах в Москве появились системы ПВО.

С четверга российские соцсети публикуют фото и видео, из которых следует, что на крышах некоторых зданий в центре Москвы поблизости от Кремля установили системы ПВО. В частности, комплексы "Панцирь-С1" запечатлены на крыше здания минобороны РФ на Фрунзенской набережной.