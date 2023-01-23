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СМИ: у резиденции Путина размещены персональные ракетные комплексы "Панцирь"

rus.tvnet.lv
СМИ: у резиденции Путина размещены персональные ракетные комплексы "Панцирь"
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Владимир Путин
Владимир Путин Фото: AFP/SCANPIX

Зенитные артиллерийско-ракетные комплексы "Панцир-С1" расположены примерно в шести километрах от резиденции российского диктатора Владимира Путина в Валдае, сообщает "Агентство".

Как рассказали изданию местные жители, комплекс "Панцир-С1" недавно появился в поселке Ящерово Новгородской области, который находится примерно в шести километрах от резиденции Путина на Валдае.

По словам местных жителей, комплекс "Панцирь" появился несколько недель назад. То, что такой комплекс действительно находится в поселке, подтверждают и несколько жителей окрестных сел.

Этот комплекс находится на постоянном боевом дежурстве и на нем постоянно находятся не менее трех военнослужащих.

"Агентство" подчеркивает, что вблизи Ящерово нет объектов критической инфраструктуры, стратегических объектов, крупных компаний или военных баз.

Минобороны России и Кремль пока не комментируют наличие установки на Валдае.

Также на прошлой неделе очевидцы сообщили, что комплекс "Панцирь" видели в селе Заречье - примерно в десяти километрах от резиденции Путина в Ново-Огорово.

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Напомним, что RUS TVNET уже писал и о том, что на крышах в Москве появились системы ПВО.

С четверга российские соцсети публикуют фото и видео, из которых следует, что на крышах некоторых зданий в центре Москвы поблизости от Кремля установили системы ПВО. В частности, комплексы "Панцирь-С1" запечатлены на крыше здания минобороны РФ на Фрунзенской набережной.

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