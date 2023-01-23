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Фото ⟩ Родился в рубашке: эстонец только по счастливой случайности избежал возможной гибели

Rus.Postimees LETA
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Родился в рубашке: эстонец только по счастливой случайности избежал возможной гибели
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В субботу, 21 января, около 21:30 в эстонском Илматсалу произошло ДТП. Водителю внедорожника Nissan остается лишь благодарить судьбу за то, что все закончилось так, как закончилось, передает Rus.Postimees.

Водитель двигавшегося со стороны Тарту внедорожника потерял управление на обледенелой дороге и Nissan въехал в ограждение моста. Автомобиль остановился в тот момент, когда его задние колеса, как в кино, свисали с края моста. Однако в реку улетели лишь детали автомобиля.

Тем не менее, это ДТП завершилось благополучно, пострадали лишь автомобиль и ограждение моста. Поскольку ограждения моста больше не было, спасатели Тартуской команды повязали опасную зону лентой.

В Латвии же в субботу в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 10 человек, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции. Всего зарегистрировано 77 дорожно-транспортных происшествий, в девяти из них были пострадавшие.

В субботу сотрудники полиции задержали десять пьяных водителей. В семи случаях по факту совершенного нарушения возбуждено уголовное дело, у двух водителей транспортные средства будут конфискованы.

Всего сотрудниками полиции составлено 462 административных протокола за нарушение правил дорожного движения, в том числе 147 за превышение скорости.

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