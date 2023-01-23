Фото ⟩ Родился в рубашке: эстонец только по счастливой случайности избежал возможной гибели

Водитель двигавшегося со стороны Тарту внедорожника потерял управление на обледенелой дороге и Nissan въехал в ограждение моста. Автомобиль остановился в тот момент, когда его задние колеса, как в кино, свисали с края моста. Однако в реку улетели лишь детали автомобиля.

Тем не менее, это ДТП завершилось благополучно, пострадали лишь автомобиль и ограждение моста. Поскольку ограждения моста больше не было, спасатели Тартуской команды повязали опасную зону лентой.

В Латвии же в субботу в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 10 человек, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции. Всего зарегистрировано 77 дорожно-транспортных происшествий, в девяти из них были пострадавшие.

В субботу сотрудники полиции задержали десять пьяных водителей. В семи случаях по факту совершенного нарушения возбуждено уголовное дело, у двух водителей транспортные средства будут конфискованы.

Всего сотрудниками полиции составлено 462 административных протокола за нарушение правил дорожного движения, в том числе 147 за превышение скорости.