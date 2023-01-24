Темные проходы и испражнения. В каких условиях приходится получать продовольственные пакеты?

Рижанка Инта пошла в помещения "Латвийского красного креста", чтобы получить продовольственный пакет для своей родственницы. Женщина долго искала помещения общества, блуждая по темной и грязной территории здания. Конструкции здания обсыпались, на земле валяются мусор и голубиные и человеческие испражнения.

В подвале в конце туннеля была сотрудница LSK, которая указала, где можно получить пакеты.

"Туда не только физически сложно добраться, найти.

Это и чрезвычайно унизительно с моральной точки зрения. Это вообще открыто демонстрирует - вы не люди. Так как люди в таких условиях работать не должны, да и приходить туда тоже", - считает Инта.

Сотрудницы LSK признают, что почти не открывают окно - иначе чувствуется запах мочи. Даже при свете дня идти на работу неуютно.

На территории находятся наркоманы, бездомные и люди, справляющие естественную нужду.

Генеральный секретарь "Латвийского красного креста" Улдис Ликопс указывает, что помещения арендуются у самоуправления, однако владельцев земли несколько.

Уборку территории и вывоз мусора в доме на улице Слокас обеспечивает предприятие Rīgas nami. Домоуправ поясняет, что держать в чистоте туннель тяжело из-за бездомных.

"В прошлом году пытались ограничить проникновение в туннель, поставили там забор, но к сожалению его сломали и унесли уже через пару дней", - рассказал представитель Rīgas nami Иво Киршбалтс.

Этот объект включен в план инвестиций, ищется финансирование для улучшения здания.

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