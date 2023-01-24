Полиция: 94% задержанных пьяными водителей - мужчины

Госполиция на дискуссии представила проведенное в прошлом году исследование об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщил Ринкевиц, в прошлом году в Латвии было зарегистрировано почти 3000 случаев вождения в нетрезвом виде, а само исследование проводилось в первой половине года, и в его рамках анализировались 1500 таких случаев.

94% из задержанных за рулем пьяными водителей были мужчинами. Около 30% из них - в возрасте от 30 до 39 лет, и 69% находились за рулем легкового автомобиля.

42% задержанных управляли транспортным средством без водительских прав, а около 5% никогда не имели водительских прав.

При этом 26% пьяных водителей уже ранее задерживались за управление транспортным средством в нетрезвом виде, почти половина из них совершали это нарушение несколько раз.

Большинство, или 67%, были оштрафованы на сумму до 5000 евро. 18% были приговорены к общественным работам, а 4% - к лишению свободы.

Начальник управления безопасности дорожного движения Госполиции Юрис Янчевскис сообщил, что за сутки в среднем полиция задерживает десять пьяных водителей, у которых уровень алкоголя в крови превышает 1,5 промилле.