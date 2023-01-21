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Видео ⟩ Программа объясняет, почему на дорогах встречаются пьяные водители?

rus.tvnet.lv
Программа объясняет, почему на дорогах встречаются пьяные водители?
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Пьяный водитель и полиция. Иллюстративное фото
Пьяный водитель и полиция. Иллюстративное фото Фото: Ekrānuzņēmums no "Zebras" sižeta

В ноябре прошлого года был принят закон о вступлении в силу уголовной ответственности в случае управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Программа Zebra попыталась объяснить, почему люди садятся за руль в нетрезвом виде.

В состоянии опьянения человек некритичен. В то время, когда он выпил первую рюмку, он, вероятно, не собирался никуда уезжать. Но после употребления определенного количества алкоголя уровень самокритичности снижается, и человек способен принимать импульсивные, некритичные решения в зависимости от эмоционального фона в тот момент.

Доктор говорит, что наказание - задержание или нахождение на больничной койке - позволяет водителю протрезветь и вернуться к критическому мышлению.

Представитель Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Мартиньш Малмейстерс сообщил, что Уголовный закону в отношении пьяных водителей давно не пересматривался. Но с 25 ноября, вступили в силу поправки к Уголовному закону и закону о дорожном движении, которые предусматривают введение уголовной ответственности за управление транспортным средством или обучение управлению им, если концентрация алкоголя в крови водителя превышает 1,5 промилле.

Видео: Сюжет программы Zebra (на латышском языке)

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