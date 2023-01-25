Фото ⟩ Украинка основала в Риге международный бизнес-клуб

Светлана Эппле Фото: Пресс-фото

Первая встреча клуба состоялась в ноябре прошлого года. Со слов основательницы, экспертного маркетолога из Украины Светланы Эппле, острая нехватка коммуникации и бизнес-знакомств подтолкнули ее создать нетворкинг-среду для обмена контактами и рекрутинга по принципу "шести рукопожатий".

"Когда я переехала в Ригу, то мне не хватало людей, общения. Начиная от бытовой рекомендации компетентного врача, заканчивая релевантными контактами профессионалов индустрии. Начала с того, что заводила знакомства через социальные сети, а впоследствии организовала очные встречи. Как ни крути, человеку нужен человек. Так, первая встреча из пяти девушек переросла в международное бизнес-сообщество. И мы продолжаем развиваться", - рассказывает Светлана.

Фото: Пресс-фото

Встречи бизнес-клуба негласно держатся на трех "китах": speed dating ("быстрые знакомства"), презентации экспертов на профессиональные темы и нетворкинг в неформальной атмосфере. Задача первого - за короткое время познакомить друг с другом всех участников мероприятия. Далее - информативная часть - возможность получить прикладные знания от практикующих специалистов. И, наконец, возможность завести более тесные контакты при личном знакомстве.

Встречи клуба проходят раз в месяц. Кроме этого, у участниц есть общий чат, который позволяет на регулярной основе обмениваться полезными знаниями и контактами. Следующая встреча клуба состоится 28 января в премиальном комплексе Zunda Towers.

"Я вижу потенциал развития, интерес и высокий спрос на подобного рода мероприятия. К нам приезжают девушки из Литвы и Эстонии, что для меня крайне ответственно. Каждая встреча - это невероятный заряд энергии и мотивации двигаться вперед, расширять сферу компетенции и выходить на новые рынки", - дополняет Светлана.

Галерея: Украинка основала в Риге международный бизнес-клуб