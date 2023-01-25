Советы врача: что делать при болях в спине

Иногда боль в спине переходит в ногу или ягодицу. Иррадиирующая боль возникает из-за давления на нервный корешок, что может быть вызвано протрузией межпозвонкового диска или пролапсом диска. В случае пролапса диска часть диска перемещается в нервный канал и может начать оказывать давление на нервные корешки. "Часто диск находится в измененном состоянии еще до получения травмы, и при больших физических нагрузках, поднятии тяжестей в неправильном положении, занятиях спортом или на фоне какого-либо заболевания выпячивание межпозвонкового диска начинает давить на нерв", - говорит ортопед.

Он добавляет, что такой вариант лишь один из многих, провоцирующих боль в спине. Чаще всего боль вызвана сочетанием нескольких факторов. Для подтверждения и оценки заболевания необходимо провести исследования. Для этого пациент должен сначала обратиться к семейному врачу, который проведет первичные анализы и при необходимости направит на физиотерапию или реабилитацию.

Серьезные заболевания редко скрываются за болью в спине, но есть тревожные сигналы, такие как ухудшение чувствительности, мышечная дисфункция, дисфункция мочевого пузыря и кишечника или высокая температура. При наличии этих симптомов необходимо обратиться к врачу, так как могут потребоваться дополнительные обследования.

Подвижный образ жизни и упражнения могут помочь