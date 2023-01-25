Боль в спине - это проблема, с которой хоть раз в жизни сталкивалось множество людей. Причин боли может быть много: травмы, неправильное движение или слишком большая нагрузка. В большинстве случаев боль в спине носит временный характер, но есть и некоторые характерные симптомы, при наличии которых следует обратиться к врачу, пишет Rus.Postimees.
Советы врача: что делать при болях в спине
Боль в спине часто имеет несколько причин. Она может быть вызвана различными тканями тела: от мышц и межпозвонковых дисков до межпозвонковых суставов или связок в области спины.
Сочетание разных причин
Боли, связанные с перегрузкой и положением тела, в основном вызваны малоподвижностью, неправильным положением тела (сидячий образ жизни и работа), неправильной техникой работы, избыточным весом и низкой тренированностью. "Самые распространенные причины, вследствие которых боль в спине внезапно обостряется, - это резкое увеличение нагрузки при недостаточной физической подготовке или неправильно выполненное упражнение, например, подъем тяжестей или скручивание", - рассказывает ортопед, доктор Каур Керсалу. Такие действия могут привести к воспалительной реакции в связках и мышцах позвоночника, вызывая отек, боль и ригидность мышц.
Обычно такая боль локализуется в области спины или в области бедра и ягодицы. При снижении нагрузки, лечении воспаления, а также при выполнении специальных упражнений боль обычно проходит в течение нескольких дней. "Я часто слышу от пациентов про расплывчатые условия ограничений, например, что нельзя поднимать тяжести более 5 кг. В очень специфических случаях ограничение нагрузки может быть временно необходимо, но первоочередной задачей является коррекция техники выполнения рабочих задач и ее совершенствование", - объясняет Керсалу.
Иногда боль в спине переходит в ногу или ягодицу. Иррадиирующая боль возникает из-за давления на нервный корешок, что может быть вызвано протрузией межпозвонкового диска или пролапсом диска. В случае пролапса диска часть диска перемещается в нервный канал и может начать оказывать давление на нервные корешки. "Часто диск находится в измененном состоянии еще до получения травмы, и при больших физических нагрузках, поднятии тяжестей в неправильном положении, занятиях спортом или на фоне какого-либо заболевания выпячивание межпозвонкового диска начинает давить на нерв", - говорит ортопед.
Он добавляет, что такой вариант лишь один из многих, провоцирующих боль в спине. Чаще всего боль вызвана сочетанием нескольких факторов. Для подтверждения и оценки заболевания необходимо провести исследования. Для этого пациент должен сначала обратиться к семейному врачу, который проведет первичные анализы и при необходимости направит на физиотерапию или реабилитацию.
Серьезные заболевания редко скрываются за болью в спине, но есть тревожные сигналы, такие как ухудшение чувствительности, мышечная дисфункция, дисфункция мочевого пузыря и кишечника или высокая температура. При наличии этих симптомов необходимо обратиться к врачу, так как могут потребоваться дополнительные обследования.
Подвижный образ жизни и упражнения могут помочь
По словам физиотерапевта Сирет Тякс, можно предотвратить боли в спине, если следить за своей осанкой, эргономикой рабочей среды и сохранять мышцы тела сильными и подвижными.
Существуют безоперационные и оперативные варианты лечения болей в спине. Неоперативное лечение состоит из мультимодального подхода, включающего физиотерапию, консультации и, при необходимости, противовоспалительные препараты. "Физиотерапия фокусируется на обучении пациента тому, как избавиться от боли и избежать ее возвращения. Это делается с помощью упражнений, укрепления мышц, улучшения подвижности суставов и изменения образа жизни", - объясняет Тякс.
Она добавляет, что основная ответственность за лечение болей в спине находится в руках самого пациента - крайне важны физическая активность человека, последовательная гимнастика и тренировка мышц, которую стоит продолжать даже после того, как период сильной боли прошел. При повторяющихся болях в спине следовать такому режимы придется всю жизнь.
По словам Тякс, частота возникновения болей в спине у людей, обращающихся к физиотерапевту, осталась прежней, но причины их возникновения изменились. Работа из дома, которая в последние годы набирает все большую популярность, внесла новые факторы риска. Например, люди часто не имеют должной эргономики дома, предпочитают удобное лежачее положение и реже занимаются спортом. Это способствует возникновению болей в спине. При работе виз дома физиотерапевт рекомендует как можно чаще менять положение тела, заниматься спортом и гимнастикой, а также делать силовые упражнения для укрепления мышц хотя бы десять минут в день.
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