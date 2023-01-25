Заболеваемость гриппом растет. Больше всего болеют дети в возрасте от 5 до 14 лет

Заболеваемость гриппом увеличилась - на прошлой неделе зарегистрировано 502,9 случая заболевания гриппом на 100 тысяч жителей, тогда как неделей ранее - 417,2 случая.

Наибольшая заболеваемость гриппом зарегистрирована среди детей в возрасте от 5 до 14 лет.

Данные SPKC показывают, что количество больных, обратившихся в амбулаторно-поликлинические учреждения по поводу острых инфекций верхних дыхательных путей, увеличилось и составило 1627 больных, или в среднем 2199,3 на 100 000 жителей. Более высокая заболеваемость наблюдается среди детей младше четырех лет.

С начала сезона гриппа в Латвии лабораторно подтверждены 699 случаев заболевания, а семейные врачи сообщили о 2619 клинически подтвержденных случаях.

Из стационаров, участвующих в мониторинге, поступила информация о 865 госпитализированных больных гриппом и 163 госпитализированных с пневмонией после гриппа. Получена информация о 40 случаях смерти пациентов с лабораторно подтвержденным гриппом типа А, преимущественно лиц старше 60 лет, страдавших рядом сопутствующих заболеваний.

19 пациентов не были вакцинированы против гриппа, а статус вакцинации 21 пациента неизвестен.

В то же время за прошедшую неделю в Латвии лабораторно подтверждено 177 случаев Covid-19, тогда как неделей ранее - 264 случая Covid-19. По сравнению с прошлой неделей доля положительных тестов снизилась на 2,8%.

Всего из больниц, участвующих в мониторинге, поступило 91 сообщение о госпитализированных пациентах с инфекцией Covid-19. Также за предыдущую неделю было зарегистрировано девять смертей пациентов с Covid-19.